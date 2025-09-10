Af Örgütü'nden AB'ye çağrı: İsraillilerle ticaret yasaklansın

Af Örgütü'nden AB'ye net çağrı: İsraillilerle ticaret yasaklansın

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik olarak, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle ticari faaliyetlerin yasaklanması çağrısında bulundu.

Londra merkezli örgüt, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı açıklamada, AB Komisyonu'nun İsrail'e ikili desteği durduracağı duyurusuna değindi.

Açıklamada, baskının sonuç verdiğine işaret edilerek, "AB, milyonlarca insanın Gazze'deki Filistinlilere yönelik İsrail'in soykırımına son verilmesi yönündeki açık talebini artık görmezden gelemez." ifadelerine yer verildi.

Af Örgütü açıklamasında, "AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, utanç verici bir gecikmeyle İsrail'in neredeyse 2 yıldır süren acımasız bombardımanı ve açlık politikasının ardından AB'nin Gazze'ye yönelik eylemde bulunması önerisi yaptı." denildi.

Örgüt, AB'nin Gazze ile ilgili önerilerini başlangıç olarak nitelendirerek, Filistinlilerin çok daha fazlasına ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Açıklamada öne çıkarılan talepler arasında: acil silah ambargosu, engelsiz insani yardım erişimi ve ablukanın sona erdirilmesi, yasa dışı İsrailli yerleşim yerleriyle ticaretin yasaklanması ile "İsrail'in soykırımı, apartheid politikası ve yasa dışı işgalinin sona erdirilmesi" yer aldı.

Von der Leyen eleştirilerin odağında

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Komisyonun İsrail'e ikili desteği durduracağını, ortaklık anlaşmasının ticari kısımları ve aşırılık yanlısı bakanlarla ilgili yaptırım önerileri sunacağını açıklamıştı.

Von der Leyen, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e verdiği koşulsuz destek nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldı. Gazze'deki soykırıma rağmen politikalarında değişikliğe gitmemesi, hem Avrupa kamuoyunun hem de bazı üye ülkelerin tepkisini çekti.

Komisyon Başkanı'nın tutumu, Birliğin tarafsızlık ve uluslararası hukuka bağlılık iddialarını zedelediği gerekçesiyle de soru işaretleri yarattı.