AFAD 1250 Personel Alımı Başlıyor: Başvuru Tarihleri ve Şartlar

AFAD 1250 Personel Alımı Resmen Başlıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye'nin afet müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla 1250 sözleşmeli personel alımı ilanını 22 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlayarak resmiyet kazandırdı. Alım, taşra teşkilatında (il müdürlükleri) görevlendirme için gerçekleştirilecek.

Alım Şekli ve Sınav

Personel istihdamı, giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile yapılacak. Özellikle Arama ve Kurtarma Teknisyeni ve Arama ve Kurtarma Teknikeri kadroları için başvurular kısa sürede başlayacak. Bu alım, fiziksel yeterlilik, yaş ve sürücü belgesi gibi özel şartlar içeriyor.

Başvuru Tarihleri ve Başvuru Ekranı

AFAD'ın resmi açıklamasına göre başvuru takvimi şu şekildedir:

Başvuru Başlangıç Tarihi: 5 Kasım 2025 Salı, Saat 10:00

Başvuru Bitiş Tarihi: 11 Kasım 2025 Pazartesi, Saat 17:00

Başvurular yalnızca dijital ortamda kabul edilecek. Adayların ya e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapıp "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı / Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım" hizmetini seçmeleri ya da doğrudan Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresinden ilgili ilana ulaşmaları gerekmektedir. AFAD, 11 Kasım 2025, 17:00 sonrasındaki başvuru bilgilerinde hiçbir değişikliğe izin verilmeyeceğini duyurdu.

Kontenjan Dağılımı

Toplam 1250 kişilik kadronun unvanlara göre dağılımı şöyledir:

Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknisyeni: 1173 kişi

Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknikeri: 77 kişi

Başvuru Şartları ve Fiziksel Yeterlilik

Başvuru şartları arasında aşağıdaki asgari koşullar yer alıyor:

Genel Şartlar:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Erkek adaylar için askerlikle ilgili yükümlülükleri tamamlamış, ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Fiziksel Yeterlilik (Boy ve Kilo Şartı):

Arama ve kurtarma görevlerinin gerektirdiği fiziksel yetkinlik nedeniyle ölçümler çıplak ayakla yapılacak ve bu şartları sağlamayan adaylar uygulama sınavına alınmayacak.

- Erkek adaylar: En az 1.65 metre, en fazla 1.90 metre boyunda olmak.

- Kadın adaylar: En az 1.60 metre, en fazla 1.85 metre boyunda olmak.

- Kilo şartı: Boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+/-) 10 kilogramdan fazla fark olmamalıdır. (Örneğin; 1.80 metre boyundaki bir adayın kilosu en fazla 90 kg ve en az 70 kg olmalıdır.)

İlan ve başvuru süreciyle ilgili tüm ayrıntılar için adayların başvuru ekranını takip etmeleri önem taşıyor.