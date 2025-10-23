AFAD 1250 Personel Alımı Başlıyor: Başvuru Tarihleri ve Şartlar

AFAD, taşra teşkilatına 1250 sözleşmeli personel alımı ilanını Resmi Gazete'de yayımladı. Başvurular 5-11 Kasım 2025 tarihlerinde e-Devlet/Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 21:43
AFAD 1250 Personel Alımı Başlıyor: Başvuru Tarihleri ve Şartlar

AFAD 1250 Personel Alımı Resmen Başlıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye'nin afet müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla 1250 sözleşmeli personel alımı ilanını 22 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlayarak resmiyet kazandırdı. Alım, taşra teşkilatında (il müdürlükleri) görevlendirme için gerçekleştirilecek.

Alım Şekli ve Sınav

Personel istihdamı, giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile yapılacak. Özellikle Arama ve Kurtarma Teknisyeni ve Arama ve Kurtarma Teknikeri kadroları için başvurular kısa sürede başlayacak. Bu alım, fiziksel yeterlilik, yaş ve sürücü belgesi gibi özel şartlar içeriyor.

Başvuru Tarihleri ve Başvuru Ekranı

AFAD'ın resmi açıklamasına göre başvuru takvimi şu şekildedir:

Başvuru Başlangıç Tarihi: 5 Kasım 2025 Salı, Saat 10:00
Başvuru Bitiş Tarihi: 11 Kasım 2025 Pazartesi, Saat 17:00

Başvurular yalnızca dijital ortamda kabul edilecek. Adayların ya e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapıp "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı / Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım" hizmetini seçmeleri ya da doğrudan Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresinden ilgili ilana ulaşmaları gerekmektedir. AFAD, 11 Kasım 2025, 17:00 sonrasındaki başvuru bilgilerinde hiçbir değişikliğe izin verilmeyeceğini duyurdu.

Kontenjan Dağılımı

Toplam 1250 kişilik kadronun unvanlara göre dağılımı şöyledir:

Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknisyeni: 1173 kişi
Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknikeri: 77 kişi

Başvuru Şartları ve Fiziksel Yeterlilik

Başvuru şartları arasında aşağıdaki asgari koşullar yer alıyor:

Genel Şartlar:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
- Erkek adaylar için askerlikle ilgili yükümlülükleri tamamlamış, ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Fiziksel Yeterlilik (Boy ve Kilo Şartı):

Arama ve kurtarma görevlerinin gerektirdiği fiziksel yetkinlik nedeniyle ölçümler çıplak ayakla yapılacak ve bu şartları sağlamayan adaylar uygulama sınavına alınmayacak.

- Erkek adaylar: En az 1.65 metre, en fazla 1.90 metre boyunda olmak.
- Kadın adaylar: En az 1.60 metre, en fazla 1.85 metre boyunda olmak.
- Kilo şartı: Boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+/-) 10 kilogramdan fazla fark olmamalıdır. (Örneğin; 1.80 metre boyundaki bir adayın kilosu en fazla 90 kg ve en az 70 kg olmalıdır.)

İlan ve başvuru süreciyle ilgili tüm ayrıntılar için adayların başvuru ekranını takip etmeleri önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Sağanak Trafiği Aksattı: Aydın-Denizli Yoluna Çamur Taştı
2
İstanbul'da Kore Gazilerini Anma ve Teşekkür Konseri — Korea Grey Youth Choir
3
11. Uluslararası Ankara Kukla Festivali 'Erik Çöpü' ile açıldı
4
Kastamonu'da Tosya merkezli 7 büyüklüğünde deprem tatbikatı
5
11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok
6
AFAD 1250 Personel Alımı Başlıyor: Başvuru Tarihleri ve Şartlar
7
İzmir Valisi Elban: Foça'daki selde kaybolan kişi için arama çalışmaları sürüyor

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı