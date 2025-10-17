AFAD: 17. İyilik Gemisi Gazze'ye 900 Ton Yardımla Ulaştı

Karabulut, 17. İyilik Gemisi'nin El-Ariş'te karşılandığını ve gemideki yardımın Gazze'ye ulaştırıldığını; iki yılda 102 bin ton yardım gönderildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 14:35
AFAD 17. "İyilik Gemisi"ni El-Ariş'te Karşıladı

Gemide yaklaşık 900 ton insani yardım bulunuyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Uluslararası İnsani Yardım Daire Başkanı Seyfettin Karabulut, Gazze'ye insani yardım taşıyan 17. "İyilik Gemisi"'nin Mısır'ın El-Ariş Limanı'nda karşılandığını duyurdu.

Karabulut, AFAD personeli, Türk Kızılayı ve Mısır Kızılayı gönüllüleri ile gemiyi karşıladıklarını belirterek, gemideki yaklaşık 900 ton insani yardım malzemesinin ivedilikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için sahada tüm planlamayı tamamladıklarını söyledi.

7 Ekim 2023 sonrasında ulaştırılan yardımlara da değinen Karabulut, iki yıllık süreçte toplam 102 bin ton insani yardım malzemesinin Gazze'ye gönderildiğini; bu malzemelerin 14 askeri kargo uçağı ve 17 gemi ile sevk edildiğini aktardı.

Karabulut, gemide acil tüketilebilir gıda ve bebek maması bulunduğunu vurgulayarak, "Bölgeye ateşkes sonrasında ilk ulaşan insani yardım gemisi ülkemizin gemisi olmuştur. Gemideki acil insani yardım malzemelerini ivedi bir şekilde Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için tüm planlamamızı sahada gerçekleştirmiş bulunmaktayız."

İnsani yardım malzemelerinin tespiti ve ulaştırılmasının Filistin, Mısır ve Türk Kızılayı ile koordineli yürütüldüğünü belirten Karabulut, "İlerleyen süreçte, kış girmeden barınmaya yönelik aktif bir çalışma sahada gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

Karabulut, Türkiye'nin her daim ihtiyaç sahibi insanların yanında insani yardımlarıyla olmaya devam edeceğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.

