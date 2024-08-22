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AFAD 170 Yeni Arama Kurtarma Personeliyle Gücüne Güç Katıyor

AFAD, 170 yeni arama kurtarma personelinin göreve başladığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 18:27
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 18:27
AFAD 170 Yeni Arama Kurtarma Personeliyle Gücüne Güç Katıyor

AFAD'da Yeni Dönem Başlıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 170 yeni arama kurtarma personelinin göreve başladığını açıkladı. Bu gelişme, kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

AFAD'tan Resmi Açıklama

AFAD, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Göreve yeni başlayan 170 arama kurtarma personelimizle kurumsal kapasitemizi geliştiriyoruz." diyerek, bu durumun önemine dikkat çekti.

AFAD Başkanı'nın Mesajı

AFAD Başkanı Okay Memiş'in, yeni katılan personelle bir araya gelerek onlara "hayırlı olsun" dediği öğrenildi. Memiş, yeni çalışanlara başarılar dileyerek, şu ifadeleri kullandı:

"9 modül ve 12 başlıktan oluşan Temel ve Hazırlayıcı Eğitimi'ni başarıyla tamamladılar. Tüm gücümüzle olası afet ve acil durumlara karşı hazırlanmaya devam ediyoruz."

Yeni personellerin sahip olduğu bilgi, beceri ve yeteneklerle, olası afetlere karşı hazırlıklarını artıracakları ifade ediliyor. AFAD, durmadan ve yorulmadan bu kapsamda çalışmaya devam etme kararlılığında.

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