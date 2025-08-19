DOLAR
AFAD: 2010-2025'te 5 kıtada 83 ülkeye insani yardım

AFAD, 2010-2025 döneminde 5 kıtada 83 ülkeye Türk yardım elinin ulaştırıldığını açıkladı; Türkiye insani yardımda öncü konumunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 22:10
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 22:10
Dünya İnsani Yardım Günü paylaşımı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye adına yürütülen insani yardım çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, 2010-2025 döneminde 5 kıtada 83 ülkeye yardım ulaştırıldığını bildirdi.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin tarihi ve medeniyet değerlerinden aldığı sorumlulukla insanlık vicdanının sesi olmaya devam ettiği vurgulandı.

Paylaşımda, devletin imkanları ve milletin desteğiyle; afet, savaş, iç çatışma, etnik ayrımcılık, nüfus hareketi, salgın hastalıklar, iklim değişikliği, su ve gıda kıtlığı gibi durumlardan etkilenenlere destek verildiği, insani yardım çalışmalarının ara vermeden sürdüğü kaydedildi.

AFAD paylaşımında şunlar belirtildi:

"Ülkemiz adına Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımız, yürüttüğü insani yardım çalışmaları kapsamında, 2010-2025 yılları arasında 5 kıtada 83 ülkeye, aziz milletimizin yardım ve şefkat elini ulaştırmıştır. Kalkınma İnisiyatifleri Örgütü tarafından yıllık hazırlanan Küresel İnsani Yardım Raporlarına göre Türkiye, yıllardır gayri safi milli gelirine göre en çok insani yardım gerçekleştiren ülkelerin başında yer almaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da ülkemiz, Gazze başta olmak üzere insanlığın yaralarını sarmak, acı ve gözyaşını dindirmek için gayret sarf etmeye devam edecektir."

