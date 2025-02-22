AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Malatya'da Deprem İncelemeleri Gerçekleştirdi

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Malatya'da deprem konutları ve inşaat sahalarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 22:49
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 23:07
AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Malatya'da Deprem İncelemeleri Gerçekleştirdi

AFAD Başkanı Malatya'da İncelemelerde Bulundu

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da inşa edilen deprem konutları ile Bakırcılar Çarşısı inşaat sahasında incelemelerde bulundu. Ziyareti sırasında, yetkililerden bilgi aldı.

Malatya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pehlivan, deprem sonrası yürütülen çalışmaları yerinde görmek üzere Valilik'i ziyaret etti. Burada Vali Seddar Yavuz ve ilgili kurum müdürleriyle bir araya gelerek, il genelindeki son durumu değerlendirdi ve istişarede bulundu.

Bakırcılar Çarşısı ve TOKİ Konutları

Pehlivan, beraberindeki Vali Yavuz ile birlikte Malatya Bakırcılar Çarşısı inşaat alanında incelemelerde bulunarak, sahada hızla devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca, 541 konuttan oluşan Yakınca TOKİ Konutları'nda ikamet eden aileleri ziyaret ederek, onlara sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diledi.

Aile ziyaretinin ardından, Pehlivan ve Vali Yavuz, Türkiye’nin en büyük inşaat şantiyelerinden biri olan İkizce TOKİ Konutları'na geçerek, örnek daireler ve inşaat alanlarını yerinde inceledi. Burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Afet Koordinasyon Toplantısı

İncelemelerinin ardından Pehlivan, AFAD toplantı salonunda düzenlenen Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Vali Yavuz, 6 Şubat depremlerinin büyük bir felaket olarak tarihe geçtiğini belirtti. "Bu süreçte, ülkemiz büyük fedakarlıklar göstererek 11 şehri yeniden ayağa kaldırmak için yoğun bir çaba içine girmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve aziz milletimizin desteğiyle, bu zorlu süreci hep birlikte aşacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, AK Parti Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Vali Yardımcısı Abdulselam Bıçak ve ilgili kurum müdürleri de katıldı.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan (sağ 2), Malatya Valisi Seddar Yavuz (sağ 3) ile birlikte...

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan (sağ 2), Malatya Valisi Seddar Yavuz (sağ 3) ile birlikte Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da inşa edilen deprem konutları ile Bakırcılar Çarşısı inşaat sahasında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan (sağ 2), Malatya Valisi Seddar Yavuz (sağ 3) ile birlikte...

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan (sağ 2), Malatya Valisi Seddar Yavuz (sağ 3) ile birlikte Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da inşa edilen deprem konutları ile Bakırcılar Çarşısı inşaat sahasında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

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