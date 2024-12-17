DOLAR
34,99 -0,15%
EURO
36,75 -0,07%
ALTIN
2.967,79 0,38%
BITCOIN
3.736.203,95 -0,72%

AFAD Başkanı Memiş: Sednaya Hapishanesi'nde Canlıya Rastlanmadı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Okay Memiş, Sednaya Hapishanesi'nde yapılan arama kurtarma çalışmalarında canlı bulunamadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 19:11
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 19:11
AFAD Başkanı Memiş: Sednaya Hapishanesi'nde Canlıya Rastlanmadı

AFAD Başkanı Memiş Açıklama Yaptı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Suriye'nin başkenti Şam'daki Sednaya Hapishanesi'nde gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarında herhangi bir canlıya rastlanmadığını bildirdi.

Yerel Otoriteden Gelen Talep Üzerine Çalışma Başlatıldı

Memiş, basın toplantısında, Suriye'deki yerel otoritenin Türkiye'den talebi üzerine bölgeye geldiklerini belirtti. Devrik lider Beşşar Esed'in işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için yapılan kurtarma çalışmaları hakkında bilgi veren Memiş, "Bugün, hava aydınlanır aydınlanmaz çalışmalara başladık. Bina içindeki 3 sektörde tarama işlemlerimizi tamamladık," dedi.

Çalışmalarda Kullanılan Ekipmanın Detayları

Memiş, *120 personel* ve *4 arama kurtarma köpeği* ile bölgede aktif çalışma yürüttüklerini açıkladı. "Binanın tüm koğuşları, hücreleri ve idari bölümleri tarandı, ancak neticede herhangi bir canlıya rastlanmadı. Ayrıca bina içerisine defnedilmiş bir mahkuma da ulaşamadık," ifadesini kullandı.

İşkence Araçları ve Ceset Torbaları Tespit Edildi

Arama çalışmalarında birçok insanlık dışı muamele aletinin görüldüğünü dile getiren Memiş, "Bu aletlere dokunmadık. Bütün alanı dikkatli bir şekilde kontrol ettik. Aynı zamanda, açık alanda çalışmalara devam edeceğiz," dedi.

Memiş, Sednaya Hapishanesi'nde çok sayıda ceset torbası bulunmasının düşündürücü olduğunu vurguladı. "Etrafa saçılmış vaziyette, binlerce ceset torbası gördük. Gerçekten bir hapishanede bu kadar ceset torbası olması çok korkutucu," şeklinde konuştu.

İnsani Yardımlar Devam Edecek

Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak Suriyeli kardeşlerinin yanında olduklarını ifade eden Memiş, "Onların bu zor döneminde yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Ayrıca, Türk Kızılay gibi sivil toplum kuruluşlarıyla bölgedeki yardım çalışmalarımız da devam ediyor," dedi.

İLGİLİ HABERLER

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İspanyol Hukukçulardan İsrail'e Silah Ambargosu Talebi
2
Kamu Başdenetçisi Akarca, Anıtkabir'i Ziyaret Etti
3
Van Erciş'te Husumetli Aileler Arasında Kavga: 15 Yaralı
4
İnsan Hakları Dernekleri, Fransız Asıllı İsrailli Asker Hakkında Şikayette Bulundu
5
Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi Kabul Edecek
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Mesajı
7
Libya'da Medya Günleri Forumunda Tecrübe Paylaşıldı

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler