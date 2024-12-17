AFAD Başkanı Memiş: Sednaya Hapishanesi'nde Canlıya Rastlanmadı

AFAD Başkanı Memiş Açıklama Yaptı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Suriye'nin başkenti Şam'daki Sednaya Hapishanesi'nde gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarında herhangi bir canlıya rastlanmadığını bildirdi.

Yerel Otoriteden Gelen Talep Üzerine Çalışma Başlatıldı

Memiş, basın toplantısında, Suriye'deki yerel otoritenin Türkiye'den talebi üzerine bölgeye geldiklerini belirtti. Devrik lider Beşşar Esed'in işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için yapılan kurtarma çalışmaları hakkında bilgi veren Memiş, "Bugün, hava aydınlanır aydınlanmaz çalışmalara başladık. Bina içindeki 3 sektörde tarama işlemlerimizi tamamladık," dedi.

Çalışmalarda Kullanılan Ekipmanın Detayları

Memiş, *120 personel* ve *4 arama kurtarma köpeği* ile bölgede aktif çalışma yürüttüklerini açıkladı. "Binanın tüm koğuşları, hücreleri ve idari bölümleri tarandı, ancak neticede herhangi bir canlıya rastlanmadı. Ayrıca bina içerisine defnedilmiş bir mahkuma da ulaşamadık," ifadesini kullandı.

İşkence Araçları ve Ceset Torbaları Tespit Edildi

Arama çalışmalarında birçok insanlık dışı muamele aletinin görüldüğünü dile getiren Memiş, "Bu aletlere dokunmadık. Bütün alanı dikkatli bir şekilde kontrol ettik. Aynı zamanda, açık alanda çalışmalara devam edeceğiz," dedi.

Memiş, Sednaya Hapishanesi'nde çok sayıda ceset torbası bulunmasının düşündürücü olduğunu vurguladı. "Etrafa saçılmış vaziyette, binlerce ceset torbası gördük. Gerçekten bir hapishanede bu kadar ceset torbası olması çok korkutucu," şeklinde konuştu.

İnsani Yardımlar Devam Edecek

Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak Suriyeli kardeşlerinin yanında olduklarını ifade eden Memiş, "Onların bu zor döneminde yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Ayrıca, Türk Kızılay gibi sivil toplum kuruluşlarıyla bölgedeki yardım çalışmalarımız da devam ediyor," dedi.