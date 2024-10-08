DOLAR
34,27 -0,07%
EURO
37,67 -0,03%
ALTIN
2.906,28 0,14%
BITCOIN
2.152.361,62 0,36%

AFAD Başkanı Okay Memiş'ten Deprem Yönetmeliği Açıklaması

AFAD, yeni Bina Deprem Yönetmeliği çalışmalarını tamamladı ve kamuoyuna sunmak için hazırlık yapıyor.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 15:06
AFAD Başkanı Okay Memiş'ten Deprem Yönetmeliği Açıklaması

AFAD'dan Yeni Bina Deprem Yönetmeliği Hazırlığı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Okay Memiş, "Bina Deprem Yönetmeliği'nin çalışmalarını tamamladık. İnşallah bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız." açıklamasında bulundu.

Risk Yönetiminin Önemi

AFAD Başkanlığı'nda gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyeleri Afet ve Acil Durum Birimleri Koordinasyon ve Bilgilendirme Toplantısında konuşan Memiş, kriz yönetiminden ziyade, risklerin yönetiminin daha etkili bir strateji olduğuna dikkat çekti. Dünyanın birçok ülkesinde bu yönde eğitim ve farkındalık çalışmalarının düzenlendiğinin altını çizdi.

İl Risk Azaltma Planları (IRAP)

Memiş, risk azaltma çalışmalarını İl Risk Azaltma Planları (IRAP) üzerinden planladıklarını belirtti. Her ildeki risklerin farklılık gösterdiğini ifade eden Memiş, örneğin Karadeniz Bölgesi'nde sel ve su taşkınlarının, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise orman yangınlarının başlıca risk faktörleri olduğunu belirtti. Memiş, "Deprem ise Anadolu coğrafyasının tamamını etkilemektedir. Bütün afet durumlarıyla ilgili çalışmalarımız mevcut." dedi.

Kentsel Dönüşüm ve Vatandaş Bilinci

2018 yılından itibaren başlatılan IRAP çalışmalarının önemine değinen Memiş, 6 Şubat sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen büyük ölçekli afet sonrası iyileştirme çalışmalarına vurgu yaptı.

Depreme karşı en önemli risk azaltma yönteminin kentsel dönüşüm olduğunu belirten Memiş, yerel yöneticilerle bu konuları görüşeceklerini dile getirdi. Ayrıca, vatandaşların afet bilincine sahip olmasının önemine değinerek, konut satın alırken dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Bina Deprem Yönetmeliği ve Sel Önlemleri

Yeni Bina Deprem Yönetmeliği’nin tamamlandığını belirten Memiş, bu belgeleri Cumhurbaşkanı'na sunmak için hazırlık yaptıklarını açıkladı. Ayrıca, sel afetlerinin önlenmesi amacıyla 111 ekskavatör alındığını ve bu araçlarla Karadeniz'in riskli derelerinin ıslahına yönelik çalışmalar yapıldığını ifade etti. Alınan tedbirler sayesinde Zonguldak'ta aşırı yağışların bir afete dönüşmediğini aktardı.

AFAD Başkanlığında Büyükşehir Belediyeleri Afet ve Acil Durum Birimleri Koordinasyon ve...

AFAD Başkanlığında Büyükşehir Belediyeleri Afet ve Acil Durum Birimleri Koordinasyon ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

AFAD Başkanlığında Büyükşehir Belediyeleri Afet ve Acil Durum Birimleri Koordinasyon ve...

AFAD Başkanlığında Büyükşehir Belediyeleri Afet ve Acil Durum Birimleri Koordinasyon ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

AFAD Başkanlığında Büyükşehir Belediyeleri Afet ve Acil Durum Birimleri Koordinasyon ve...

AFAD Başkanlığında Büyükşehir Belediyeleri Afet ve Acil Durum Birimleri Koordinasyon ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

AFAD Başkanlığında Büyükşehir Belediyeleri Afet ve Acil Durum Birimleri Koordinasyon ve...

AFAD Başkanlığında Büyükşehir Belediyeleri Afet ve Acil Durum Birimleri Koordinasyon ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

AFAD Başkanlığında Büyükşehir Belediyeleri Afet ve Acil Durum Birimleri Koordinasyon ve...

AFAD Başkanlığında Büyükşehir Belediyeleri Afet ve Acil Durum Birimleri Koordinasyon ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

AFAD Başkanlığında Büyükşehir Belediyeleri Afet ve Acil Durum Birimleri Koordinasyon ve...

AFAD Başkanlığında Büyükşehir Belediyeleri Afet ve Acil Durum Birimleri Koordinasyon ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

AFAD Başkanlığında Büyükşehir Belediyeleri Afet ve Acil Durum Birimleri Koordinasyon ve...

AFAD Başkanlığında Büyükşehir Belediyeleri Afet ve Acil Durum Birimleri Koordinasyon ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

AFAD Başkanlığında Büyükşehir Belediyeleri Afet ve Acil Durum Birimleri Koordinasyon ve...

AFAD Başkanlığında Büyükşehir Belediyeleri Afet ve Acil Durum Birimleri Koordinasyon ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yükseköğretim Akademik Yılı Açılışında Önemli Mesajlar
2
Adıyaman'da Traktör Kazasında Hayat Kaybı
3
Yalova Belediyesinde İş Bırakma Eylemi: Memurlar Hakkını Arıyor
4
Bosna Hersek'te Sel Felaketi Sonrası Evler Yeniden İnşa Edilecek
5
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar'dan Yabancı Düşmanlığına Karşı Mesaj
6
AK Parti'li Hasan Turan'dan Filistin'e Destek Çağrısı
7
İsrail Savunma Bakanı, Hizbullah Liderinin Olası Halefinin Öldüğünü İddia Etti

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek