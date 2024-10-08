AFAD Başkanı Okay Memiş'ten Deprem Yönetmeliği Açıklaması

AFAD'dan Yeni Bina Deprem Yönetmeliği Hazırlığı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Okay Memiş, "Bina Deprem Yönetmeliği'nin çalışmalarını tamamladık. İnşallah bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız." açıklamasında bulundu.

Risk Yönetiminin Önemi

AFAD Başkanlığı'nda gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyeleri Afet ve Acil Durum Birimleri Koordinasyon ve Bilgilendirme Toplantısında konuşan Memiş, kriz yönetiminden ziyade, risklerin yönetiminin daha etkili bir strateji olduğuna dikkat çekti. Dünyanın birçok ülkesinde bu yönde eğitim ve farkındalık çalışmalarının düzenlendiğinin altını çizdi.

İl Risk Azaltma Planları (IRAP)

Memiş, risk azaltma çalışmalarını İl Risk Azaltma Planları (IRAP) üzerinden planladıklarını belirtti. Her ildeki risklerin farklılık gösterdiğini ifade eden Memiş, örneğin Karadeniz Bölgesi'nde sel ve su taşkınlarının, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise orman yangınlarının başlıca risk faktörleri olduğunu belirtti. Memiş, "Deprem ise Anadolu coğrafyasının tamamını etkilemektedir. Bütün afet durumlarıyla ilgili çalışmalarımız mevcut." dedi.

Kentsel Dönüşüm ve Vatandaş Bilinci

2018 yılından itibaren başlatılan IRAP çalışmalarının önemine değinen Memiş, 6 Şubat sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen büyük ölçekli afet sonrası iyileştirme çalışmalarına vurgu yaptı.

Depreme karşı en önemli risk azaltma yönteminin kentsel dönüşüm olduğunu belirten Memiş, yerel yöneticilerle bu konuları görüşeceklerini dile getirdi. Ayrıca, vatandaşların afet bilincine sahip olmasının önemine değinerek, konut satın alırken dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Bina Deprem Yönetmeliği ve Sel Önlemleri

Yeni Bina Deprem Yönetmeliği’nin tamamlandığını belirten Memiş, bu belgeleri Cumhurbaşkanı'na sunmak için hazırlık yaptıklarını açıkladı. Ayrıca, sel afetlerinin önlenmesi amacıyla 111 ekskavatör alındığını ve bu araçlarla Karadeniz'in riskli derelerinin ıslahına yönelik çalışmalar yapıldığını ifade etti. Alınan tedbirler sayesinde Zonguldak'ta aşırı yağışların bir afete dönüşmediğini aktardı.

AFAD Başkanlığında Büyükşehir Belediyeleri Afet ve Acil Durum Birimleri Koordinasyon ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

AFAD Başkanlığında Büyükşehir Belediyeleri Afet ve Acil Durum Birimleri Koordinasyon ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

AFAD Başkanlığında Büyükşehir Belediyeleri Afet ve Acil Durum Birimleri Koordinasyon ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

AFAD Başkanlığında Büyükşehir Belediyeleri Afet ve Acil Durum Birimleri Koordinasyon ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

AFAD Başkanlığında Büyükşehir Belediyeleri Afet ve Acil Durum Birimleri Koordinasyon ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

AFAD Başkanlığında Büyükşehir Belediyeleri Afet ve Acil Durum Birimleri Koordinasyon ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

AFAD Başkanlığında Büyükşehir Belediyeleri Afet ve Acil Durum Birimleri Koordinasyon ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

AFAD Başkanlığında Büyükşehir Belediyeleri Afet ve Acil Durum Birimleri Koordinasyon ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.