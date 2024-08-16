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AFAD Başkanı Okay Memiş'ten İstanbul Depremi ve Ülke Genelinde Afet Hazırlıkları Hakkında Açıklamalar

AFAD Başkanı Okay Memiş, olası İstanbul depreminin hazırlık sürecini ve Türkiye'nin afet yönetim kapasitesini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 10:48
AFAD Başkanı Okay Memiş'ten İstanbul Depremi ve Ülke Genelinde Afet Hazırlıkları Hakkında Açıklamalar

AFAD Başkanı Okay Memiş'in Açıklamaları

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, olası İstanbul depremlerine yönelik hazırlıkları değerlendirdi. Bilim insanlarının uyarıları doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini belirten Memiş, her gün senaryo çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Marmara Depremi'nin Anısına Hazırlıklar

Memiş, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümü nedeniyle, bu büyük felaketin Türkiye üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Depremin, İstanbul'a yakın olması nedeniyle hafızalara kazındığını vurguladı ve kaybedilen vatandaşlar için rahmet diledi.

AFAD'ın Kuruluş Amacı ve günümüzdeki Rolü

AFAD'ın 2009 yılında, birçok bakanlık ve kurumun bir araya gelmesiyle kurulduğunu hatırlatan Memiş, bu birimlerin etkin ve hızlı müdahale amacı güttüğünü aktardı. Şu anda İçişleri Bakanlığına bağlı olarak hizmet veriyor.

Türkiye'nin Afet Müdahale Kapasitesi

Memiş, Türkiye'deki afete müdahale kapasitesinin arttığını, devletin gücünün ve halkın farkındalığının yükseldiğini ifade etti. 2 bin 500 kişilik arama kurtarma ekibine sahip olduklarını ancak bu sayının yeterli olmadığını belirtti.

Olası Deprem Senaryoları İçin Hazırlık

Olası bir İstanbul depremine karşı hazırlık süreçlerini gündemlerine aldıklarını ifade eden memiş, her gün yeni senaryolar üzerinde çalıştıklarını vurguladı. Bunun yanı sıra, İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları ile risk azaltma projelerine öncelik verdiklerini belirtti.

Bilinçlendirme ve Eğitim Çalışmaları

Son olarak, vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik çalışmalara dikkat çeken Memiş, ilkokuldan itibaren çocuklara afet eğitimi verildiğini, sürekle SMS bilgilendirmesi yapıldığını ve toplumun her kesimine ulaşmaya çalıştıklarını ve buna ilişkin çeşitli projeler geliştirdiklerini belirtti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, AA muhabirine, AFAD Koordinasyon...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, AA muhabirine, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yılı dolayısıyla Türkiye'nin depremlere müdahale kapasitesi ve hazırlıklarına ilişkin açıklamada bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, AA muhabirine, AFAD Koordinasyon...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, AA muhabirine, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yılı dolayısıyla Türkiye'nin depremlere müdahale kapasitesi ve hazırlıklarına ilişkin açıklamada bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, AA muhabirine, AFAD Koordinasyon...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, AA muhabirine, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yılı dolayısıyla Türkiye'nin depremlere müdahale kapasitesi ve hazırlıklarına ilişkin açıklamada bulundu.

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