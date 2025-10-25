AFAD Başkanı Pehlivan: Foça'da Sel Çalışmaları Sürüyor — Zarar Ödemeleri Pazartesi

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Foça'daki sel sonrası arama, temizlik ve hasar tespit çalışmalarını anlattı; zarar ödemeleri Pazartesi hesaplara aktarılacak.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 11:30
AFAD Başkanı Pehlivan: Foça'da Sel Çalışmaları Sürüyor — Zarar Ödemeleri Pazartesi

AFAD Başkanı Pehlivan: Foça'da sel çalışmalarında son durum

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, İzmir Foça'da yaşanan selin ardından yürütülen arama, temizlik ve hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. Pazartesi itibariyle, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın onayıyla zarar gören vatandaşların eşya zararlarının hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Arama kurtarma çalışmaları ve kayıp vatandaş

Pehlivan, sel sularına kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeninin bulunduğu alanda yaptığı açıklamada, Kaptanoğlu'nun aracının suya kaplanmasının ardından ekiplerin AFAD koordinasyonunda hızla harekete geçtiğini hatırlattı.

Çabaların canlı olarak ulaşmak yönünde olduğunu ancak bunun mümkün olamadığını belirten Pehlivan, ekip sayısını artırdıklarını ve 2 gündür arama-tarama yürüttüklerini söyledi. Bölgede en son 177 personel görev yaptı; bunun 44'ü dalgıç ve su altı arama ekibiydi. Devlet Su İşleri iş makineleri de kullanıldı. Kaptanoğlu'nun düştüğü yerden denize kadar yaklaşık 16-17 kilometrelik bir satıh bulunduğunu, cansız bedenin yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki eski Gediz yatağında bulunduğunu aktardı.

Pehlivan, Kaptanoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Temizlik, hasar tespiti ve ödemeler

Foça'da yoğun yağış nedeniyle sokaklar ve su basan evlerin temizliği için AFAD ve İzmir Valiliği koordinasyonunda hummalı bir çalışma yürütüldü. Personel sayısı 700'e, araç sayısı ise 300'e çıkarıldı. Dün itibarıyla yaklaşık 100 ev ve iş yerinde temizlik yapıldı; kalan işler bugün tamamlanacak.

Hasar tespit çalışmaları kapsamında 50'ye yakın ekip hane hane dolaştı; dün itibarıyla 75 hanenin zarar tespiti gerçekleştirildi. Pehlivan, gelen yeni ihbarların bugün tamamlanacağını ve Pazartesi günü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın onayıyla tüm zarar gören vatandaşların eşya zararlarının hesaplarına yatmış olacağını söyledi.

Ayrıca bazı tarlarda ve yaklaşık 45 kovanda zarar oluştuğunu, ilgili kurumların konuyla ilgili çalışma yürüttüğünü belirtti.

Selin etkileri

Foça'da 23 Ekim'de meydana gelen sağanakta, metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düştü. Dereler taştı, birçok ev ve iş yeri suyla doldu. Çok sayıda araç mahsur kaldı; emekli bankacı Bülent Kaptanoğlu aracıyla sel sularına kapılmıştı. Kaptanoğlu'nun cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Yenibağarası Mahallesi eski Gediz yatağında, çalışmaların üçüncü gününde bulundu.

