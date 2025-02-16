AFAD Başkanı Pehlivan: Hatay'da Tüm Yapılar İhaleye Çıkıldı

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Hatay'da deprem sonrası tüm yapılar için ihale sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 20:07
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 20:16
AFAD Başkanı Pehlivan: Hatay'da Tüm Yapılar İhaleye Çıkıldı

AFAD Başkanı Pehlivan Hatay'da Açıklamalarda Bulundu

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Pehlivan, Hatay'da yaptığı açıklamada, "İyileştirme süreci kapsamında ihalesi yapılmayan herhangi bir yapı bugün itibarıyla kalmamış durumdadır" dedi.

Kahramanmaraş ve Hatay Ziyaretleri

AFAD Başkanlığına atanmasının ardından Hatay'a giden Pehlivan, ilk olarak Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen bölgelerdeki saha ziyaretlerine devam etti. Kırıkhan ilçesinde yapılan yeniden yapılandırma çalışmalarıyla ilgili toplantıya katıldıktan sonra, Taşoluk Mahallesi'ndeki konutları inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Depremzedeleri Ziyaret Etti

Pehlivan, daha sonra merkez Antakya ilçesindeki Dikmece Deprem Konutları'nda incelemelerde bulundu. Ayrıca Gülderen Mahallesi'nde evlerine yerleşen afetzede ailelerle bir araya geldi. Türk-Kore Dostluk Konteyner Kenti'ndeki vatandaşlarla da görüşerek, sorunlarını dinledi.

İyileştirme Sürecinin Hızı

Pehlivan, düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat depremlerinin yıkıcı etkilerinin en fazla hissedildiği yerin Hatay olduğunu vurguladı. "İlk günlerden itibaren yaraların sarılması için hummalı çalışmalar yürütüldü" diyen Pehlivan, deprem sonrası gerçekleştirilen iyileştirme ve inşa çalışmalarının dünyanın en büyük süreçlerinden biri olduğunu ifade etti.

İhale Süreci Tamamlandı

Pehlivan, depremzedelere güvenli konutlar sağlandığını belirterek, "Bugüne kadar 201 bin 580 bağımsız bölümün kuraları çekildi ve teslim edildi. Ayrıca Cumhurbaşkanlığımız himayesinde toplamda 452 bin 983 bağımsız bölümün ihalesi gerçekleştirildi. İyileştirme süreci kapsamında hiçbir yapının ihalesi yapılmamıştır" şeklinde konuştu.

Gelecek Hedefleri

2025 yılı sonuna kadar tüm hak sahibi vatandaşların sıcak yuvalarına kavuşturulması hedefleniyor. Pehlivan, Hatay il ve ilçe merkezlerinde toplam 153 bin 248 bağımsız birimin ihalesinin yapıldığını sözlerine ekledi ve bu konutların hayırlı olmasını diledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Hatay'da, Afet Koordinasyon...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Hatay'da, Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Hatay'da, Afet Koordinasyon...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Hatay'da, Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti.

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