AFAD Başkanı Pehlivan, Kahramanmaraş’ta Depremzedeleri Ziyaret Etti

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan Kahramanmaraş'ta İncelemelerde Bulundu

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Kahramanmaraş'ta yaptığı saha ziyaretinde, depremden etkilenen bölgelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta, depremzedelerle bir araya gelen Pehlivan, bölgedeki iyileşme süreçlerine dair önemli bilgiler paylaştı.

Konut Projelerinde Ciddi İlerleme

Pehlivan, Kahramanmaraş’ta bugüne kadar kırsal alanlar dahil olmak üzere toplam 34 bin 600 bağımsız bölümün kuralarının çekildiğini ve anahtar teslimlerinin gerçekleştirildiğini belirtti. Ziyaretlerinde, Dulkadiroğlu ilçesinde TOKİ konutlarında yaşamaya başlayan depremzedelerle de buluşarak Kırdök ailesinin evini ziyaret etti.

Başkan Pehlivan, yaptığı açıklamada, depremin yaralarının sarılması için devletin tüm kurumlarının büyük bir çaba sarf ettiğini vurgulayarak, “Böyle büyük bir felaketin altından kalkmak ve yaraları sarmak ancak büyük bir dayanışma örneği ile mümkün olabilirdi.” dedi.

Yatırımlar ve Altyapı Çalışmaları

Ayrıca, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda 201 bin 580 bağımsız bölümün inşa edildiğini belirten Pehlivan, “Bu kapsamda, kırsalda da konut projeleri hayata geçirilmektedir. Konutlar sosyal donatılarıyla birlikte inşa edilmekte, yolları ve altyapı hizmetleri de düzenlenmektedir.” ifadelerini kullandı.

Depremzedelerden gelen olumlu geri dönüşlerin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Pehlivan, “Sayın Cumhurbaşkanımız, 'hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz' demişti. Bugün geldiğimiz noktada, önemli bir kısmının yapılmış olması ve anahtar teslimlerinin yapılmış olması hepimizi sevindiriyor.” şeklinde konuştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan (sağ 2), Kahramanmaraş'a saha ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer (sağda) de eşlik etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan (sağ 2), Kahramanmaraş'a saha ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer (sağda) de eşlik etti.