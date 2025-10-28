AFAD Başkanı Pehlivan: Sındırgı'da 100 Konteyner Kurulumu 24 Saatte Tamamlandı

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan Sındırgı'daki çalışmaları aktardı

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Sındırgı'daki deprem bölgesinde sahada yaptıkları çalışmaları basın mensuplarına anlattı. Pehlivan, yaklaşık 10 dönümlük bir alanda ilk etapta getirilen 100 konteynerin kurulumunun 24 saatten kısa sürede tamamlandığını ve çalışmanın mesai gözetmeksizin gece boyunca devam edeceğini belirtti.

TAMP çerçevesinde hızlı koordinasyon

Pehlivan, afetlerde uygulanan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) doğrultusunda hareket ettiklerini söyleyerek, deprem haberinin alınmasının hemen ardından AFAD Başkanlığı ile 25 çalışma grubu kurduklarını ve ilgili bakanlıklar ile kurum temsilcilerinden oluşan 25 ana çözüm ortağını derhal sahaya intikal ettirdiklerini ifade etti.

Hasar tespit çalışmalarına ilişkin olarak Pehlivan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin sahada 250 araç ve 507 personel ile tespit çalışmalarına başladığını bildirdi. AFAD olarak vatandaşların geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla konteynerleri Ankara'dan sevk ettiklerini ve ilk etapta getirilen 100 konteynerin Sındırgı ilçesine ulaştırıldığını vurguladı.

Geçici barınma ve destek alternatifleri

Pehlivan, vatandaşlara konteyner, nakdi yardım veya nakdi kira yardımı gibi alternatifler sunduklarını belirtti. Ayrıca bölgeye ilave 50 konteynerin daha sevk edildiğini ve ihtiyaç halinde bu sayının artırılabileceğini kaydetti.

Vali Ustaoğlu: Tüm kurumlar sahada

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da deprem anından itibaren AFAD başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluş ekiplerinin saha taramalarına başladığını bildirdi. İlçe merkezinde enkaz temizleme çalışmalarının başladığını belirten Ustaoğlu, depremzedelerin mağduriyetini azaltmak için kamu misafirhaneleri, okullar ve pansiyonların açıldığını, dün gece bu kamu binalarından 82 kişinin yararlandığını söyledi.

Zarar tespit çalışmalarının ise defterdarlık bünyesinde 10 ekip ve 20 personel ile sürdüğünü belirten Ustaoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin 7 araç ve 37 personel ile psikososyal destek amaçlı 337 vatandaş ile temas kurduğunu aktardı. Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen hasar tespit içerikli ihbar sayısının 122 olduğunu bildirdi.

Her iki yetkili de bölgedeki çalışmaların kesintisiz sürdüğünü ve önceliklerinin vatandaşların güvenliği ile geçici barınma ihtiyacının hızlı şekilde karşılanması olduğunu vurguladı.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan (önde solda), konteyner kent alanında basın mensuplarına açıklama yaptı.