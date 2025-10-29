AFAD Başkanı Pehlivan: Sındırgı'ya 100 Konteyner Kuruldu, 50 Konteyner Daha Hazır

AFAD Başkanı Pehlivan Sındırgı'da: 100 Konteyner Kuruldu, 50'si Ekstra Hazır

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından kurulumunu tamamladıkları 100 konteynerin anahtarlarını teslim ettiklerini bildirdi. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında tüm çalışma gruplarının görevlerine devam ettiğini belirten Pehlivan, sahadaki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Konteyner kent ve barınma desteği

Pehlivan, konteyner kent alanında yaptığı açıklamada ilk etapta bölgeye gönderilen 100 konteynerin kurulumunun tamamlandığını, altyapı olarak kanalizasyon, içme suyu, elektrik ve parke taşının döşendiğini söyledi. Konteynerlerin içinde klima ve termosifon gibi donanımlar bulunduğunu vurgulayan Pehlivan, bunları "yaşam konteyneri" olarak nitelendirdi.

Vatandaşlara iki seçenek sunulduğunu aktaran Pehlivan, ağır hasarlı ve oturulamayacak durumda olanların barınma yardımı kapsamında ya konteyner talep edebileceğini ya da nakdi kira desteğini tercih edebileceklerini belirtti. Ayrıca ihtiyaç nispetinde 50 konteynerin daha hazır edildiğini ifade etti.

Hasar tespit ve ekip yoğunluğu

Hasar tespit çalışmalarında 1551 personel ve 500'ün üzerinde araç görev aldığını söyleyen Pehlivan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı 500'den fazla teknik personelin ve 250 aracın Sındırgı'ya bağlı 75 mahallede hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ise ilçede yürütülen hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarına dikkat çekti. Ustaoğlu, şu ana kadar 8 bin 397 binada, 13 bin 411 bağımsız bölümün hasar tespitinin tamamlandığını bildirdi. İncelenen yapılardan 81 binada 165 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğu, bu ağır hasarlı yapılardan sadece 109'unun konut olduğu kaydedildi. İlçe merkezinde acil yıkılması gereken 14 bina tespiti yapıldığını ve şu ana kadar 6 binanın yıkımının tamamlandığını söyledi.

Ustaoğlu, tüm kurum ve kuruluşlarla vatandaşların hizmetinde olduklarını belirterek Rabb'im birliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin ifadesini kullandı.

Arama kurtarma çalışmaları

Pehlivan, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı kurtarılan kişiye acil şifa diledi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, bölgede yaklaşık 800 personele, 500 civarında araca, dronlara, arama köpeklerine ve yeraltı izleme cihazlarına sahip ekiplerle AFAD olarak gereken desteği verdiklerini aktardı.

Basın açıklamasından önce Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu ile AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur de heyete eşlik ederek bölgeye kurulan konteynerleri gezdi.

