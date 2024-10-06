AFAD, Bosna Hersek'teki Sel Felaketine Yardım Gönderiyor

AFAD'tan Bosna Hersek'e Yardım Eli

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bosna Hersek'te meydana gelen sel felaketinin etkilerini azaltmak için harekete geçti. AFAD, selden en fazla etkilenen bölgelere 60 konteyner ve 100 jeneratör gönderileceğini açıkladı.

Taşdelen'in Ziyareti ve Durum Değerlendirmesi

AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, Buturovic Polje ve Donja Jablanica bölgelerini ziyaret ederek selin yol açtığı hasarı yerinde inceledi. Taşdelen, "Nehir yatağının yakınında yer alan 10 evin su baskını sonucu yıkıldığını gözlemledik." dedi.

Yardım Malzemeleri ve Barınma İhtiyacı

Taşdelen, yerel yönetimlere barınma ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini belirterek, "Barınma anlamında 60 konteyner ve 100 jeneratör ulaştırma kararı aldık. Ayrıca, insani yardım malzemelerini de selden zarar gören Bosna Hersekli kardeşlerimize ulaştıracağız." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Destek Açıklaması

Taşdelen, selin zararının büyük olduğunu vurguladı ve Türkiye'nin gerektiğinde daha fazla destek sunmaya hazır olduğunu belirtti. "Bu sürecin her aşamasında destek vermeye hazırız, bunu ilgili makamlara ilettik. Çok geçmiş olsun!" ifadelerini kullandı.

Konjic Belediye Başkanı'ndan Teşekkür

Konjic Belediye Başkanı Osman Catic, sel felaketi sonrası evsiz kalanlar için kalacak yer sağlama çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, AFAD ve Türk halkına teşekkürlerini iletti. Catic, AFAD'ın yardımlarının vatandaşların güvenli bir barınak bulmasına katkı sağladığını vurguladı.

Bu arada, AFAD'ın yardım teklifi Bosna Hersek Federasyonu yönetimi tarafından kabul edildi. Sel felaketinde 18 kişi hayatını kaybetti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bosna Hersek'te selden etkilenen bölgeye 60 konteyner ve 100 jeneratör gönderileceğini duyurdu. AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen (sol 2), ülkede selden en çok etkilenen Buturovic Polje ve Donja Jablanica'yı ziyaret etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bosna Hersek'te selden etkilenen bölgeye 60 konteyner ve 100 jeneratör gönderileceğini duyurdu. AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen (sol 2), ülkede selden en çok etkilenen Buturovic Polje ve Donja Jablanica'yı ziyaret etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bosna Hersek'te selden etkilenen bölgeye 60 konteyner ve 100 jeneratör gönderileceğini duyurdu. AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen (sol 2), ülkede selden en çok etkilenen Buturovic Polje ve Donja Jablanica'yı ziyaret etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bosna Hersek'te selden etkilenen bölgeye 60 konteyner ve 100 jeneratör gönderileceğini duyurdu. AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen (sol 2), ülkede selden en çok etkilenen Buturovic Polje ve Donja Jablanica'yı ziyaret etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bosna Hersek'te selden etkilenen bölgeye 60 konteyner ve 100 jeneratör gönderileceğini duyurdu. AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen (sol 2), ülkede selden en çok etkilenen Buturovic Polje ve Donja Jablanica'yı ziyaret etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bosna Hersek'te selden etkilenen bölgeye 60 konteyner ve 100 jeneratör gönderileceğini duyurdu. AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen (sol 2), ülkede selden en çok etkilenen Buturovic Polje ve Donja Jablanica'yı ziyaret etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bosna Hersek'te selden etkilenen bölgeye 60 konteyner ve 100 jeneratör gönderileceğini duyurdu. AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen (sol 2), ülkede selden en çok etkilenen Buturovic Polje ve Donja Jablanica'yı ziyaret etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bosna Hersek'te selden etkilenen bölgeye 60 konteyner ve 100 jeneratör gönderileceğini duyurdu. AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen (sol 2), ülkede selden en çok etkilenen Buturovic Polje ve Donja Jablanica'yı ziyaret etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bosna Hersek'te selden etkilenen bölgeye 60 konteyner ve 100 jeneratör gönderileceğini duyurdu. AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen (sol 2), ülkede selden en çok etkilenen Buturovic Polje ve Donja Jablanica'yı ziyaret etti.