AFAD'dan 18 İl için Kuvvetli Yağış Uyarısı

AFAD'dan Önemli Hava Koşulları Uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün 18 ilde etkili olacak kuvvetli yağışlar hakkında kritik bir açıklama yaptı. Yapılan değerlendirmelere göre, 14 ilde sarı, 4 ilde ise turuncu uyarı verildi.

Turuncu Uyarı Verilen İller

İzmir, Muğla, Antalya ve Aydın için verilen turuncu uyarının saat 21.00'de sona ereceği bildirildi. AFAD, bu illerdeki vatandaşlara SMS ile bilgilendirme yapılacağını duyurdu. Ayrıca, vatandaşların dikkatli olmaları ve dere kenarlarından uzak durmaları için köy muhtarları, cami, belediye hoparlörleri ile anonslar yapılacağı belirtildi.

Hazır Durumdaki Ekipler

Açıklamada, turuncu uyarı verilen illerde olaylara müdahale etmek üzere toplam 5 bin 376 personel, 2 bin 886 araç, 676 motopomp ve dalgıç pompa göreve hazır olduğu kaydedildi. Aydın, İzmir, Kırklareli, Isparta, Denizli, Muğla ve Antalya illerinden toplam 400 sel-su baskını vakası bildirildiği, bu vakalar için ekiplerin yönlendirildiği belirtildi.

Vatandaşlara Önemli Hatırlatma

AFAD, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını önemle hatırlatmaktadır.