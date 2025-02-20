AFAD'dan 5 İl İçin Turuncu Kodlu Kar Uyarısı

AFAD, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop için turuncu kodlu kar uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:20
AFAD'dan 5 İl İçin Turuncu Kodlu Kar Uyarısı

AFAD, 5 İl İçin Kar Uyarısı Yayınladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülkemizin 5 ilinde etkili olacak kar yağışı nedeniyle "turuncu" kodlu meteorolojik uyarı yaptı. Bu iller Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop olarak belirlendi.

Detaylar ve Tahminler

AFAD tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde elde edilen son veriler doğrultusunda bölgedeki hava durumu değerlendirildi. Zonguldak, Düzce, Bartın, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop ile birlikte Samsun'da yerel kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Kar yağışlarının yarın daha da etkili olacağı öngörülüyor.

Özellikle Samsun'da cumartesi sabah saatlerine kadar, diğer illerde ise pazar günü öğle saatlerine kadar aralıklarla şiddetli kar yağışları bekleniyor.

Vatandaşlara Uyarılar

AFAD, vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklarla karşılaşabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

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