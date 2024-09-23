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AFAD'dan 7 İlde Sağanak Yağış Uyarısı

AFAD, Bartın ve Zonguldak için turuncu, Düzce, Sakarya, Bolu, Karabük ve Trabzon için sarı sağanak yağış uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 00:36
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 00:36
AFAD'dan 7 İlde Sağanak Yağış Uyarısı

AFAD'dan Yağış Uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2 il için turuncu, 5 il için ise sarı kodlu sağanak yağış uyarısı yayınladı. Yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan güncel verilere dayanarak Bartın ve Zonguldak için turuncu kod ile Düzce, Sakarya, Bolu, Karabük ve Trabzon için de sarı kod uyarısı yapıldığı bildirildi.

Kuvvetli Yağış Beklentisi

Gece saatlerinden itibaren Düzce çevreleri ile Sakarya’nın doğu kesiminde, Bolu ve Karabük’ün kuzey bölgelerinde kuvvetli yağış beklenirken; Bartın ve Zonguldak'ta da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak olacağı öngörülüyor. Trabzon'da ise aralıklı ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Vatandaşlara Uyarılar

AFAD, ekiplerin teyakkuzda olduğunu ve turuncu kod uyarısı yapılan illerin valilerine bilgilendirme SMS'i gönderildiğini duyurdu. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) ilgili gruplarına ise yeterli personel ve araçların hazır tutulması yönünde bilgi verildi. AFAD, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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