DOLAR
35,63 -0,06%
EURO
37,16 -0,15%
ALTIN
3.143,28 -0,13%
BITCOIN
3.771.368,51 0,32%

AFAD'dan Ege Denizindeki 5,2 Büyüklüğündeki Deprem Açıklaması

AFAD, Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 00:15
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 00:15
AFAD'dan Ege Denizindeki 5,2 Büyüklüğündeki Deprem Açıklaması

AFAD, Ege Denizi'nde Meydana Gelen Deprem Hakkında Bilgilendirdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 23.38'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Depremin merkez üssünün Çanakkale'nin Ayvacık açıkları olduğu belirtildi.

AFAD'ın yaptığı açıklamada, "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi. Bu açıklama ile birlikte vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Böylece, 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından durumun kontrol altında olduğu ifade edilmiş oldu. AFAD, gelişmeleri takip etmeye ve gerekli önlemleri almaya devam edeceğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Güçleri Şuafat Mülteci Kampı'nda Filistinliyi Yaraladı
2
Çekya ve Slovakya'dan Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybedenler için Taziye Mesajları
3
Adalet Bakanlığı'ndan 5 İlde İdare Mahkemesi Kurulması Kararı
4
ABD'de Federal Göçmenlik Kuvvetlerine Okul ve Kiliselerde Tutuklama Yetkisi Verildi
5
22 Ocak 2025 Gündem Özeti: Ekonomi, Diplomasi ve Sporun Öne Çıkan Başlıkları
6
Trump'ın Otomatik Vatandaşlık Hakkını Kaldıran Düzenlemesi Dava Edildi
7
İzmir'deki Feci Kaza: Tır Sürücüsü Tutuklandı

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı