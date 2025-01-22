AFAD'dan Ege Denizindeki 5,2 Büyüklüğündeki Deprem Açıklaması

AFAD, Ege Denizi'nde Meydana Gelen Deprem Hakkında Bilgilendirdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 23.38'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Depremin merkez üssünün Çanakkale'nin Ayvacık açıkları olduğu belirtildi.

AFAD'ın yaptığı açıklamada, "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi. Bu açıklama ile birlikte vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Böylece, 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından durumun kontrol altında olduğu ifade edilmiş oldu. AFAD, gelişmeleri takip etmeye ve gerekli önlemleri almaya devam edeceğini vurguladı.