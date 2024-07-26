AFAD'dan Gazze'den Getirilen Hastalarla İlgili Açıklama

AFAD'dan Açıklama: Gazze'den Gelen Hastalara Destek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından, bölgeden Türkiye'ye getirilen ağır hastalar ve refakatçilerine yapılacak yardımlar hakkında bilgi verdi.

Yapılan açıklamada, bazı medya organlarında yer alan yanlış bilgilere yanıt verme ihtiyacı doğduğu ifade edildi. 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren gelişen insani kriz neticesinde, Türkiye ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen ağır hastalar ile Filistinli hastaların acil müdahale için Türkiye'ye tahliye edildiği hatırlatıldı.

Yardımlar Hayırseverlerden Geliyor

Açıklamada, Gazze'den getirilen hastaların iaşe ve ibate ihtiyaçlarının İstanbul ve Ankara'da AFAD tarafından karşılandığı belirtildi. Şu anda İstanbul'da 1143 ve Ankara'da 795 hasta ve refakatçiye yönelik insani destek sağlandığı bildirildi.

AFAD ayrıca, bu yardımların maliyetinin Filistin Yardım Kampanyası'na destek olan hayırseverlerin katkılarıyla karşılandığını vurguladı. İnsani Değerler İçin Sürekli Destek!

Başkanlık, tarihten güç alan insanı önceleyen yaklaşımlarını ve uluslararası insani değerler çerçevesindeki çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.