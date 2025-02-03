AFAD'dan İstanbul'daki Gönüllülere Arma Töreni

AFAD tarafından düzenlenen önemli bir törende, İstanbul'daki 2 bin 184 arama kurtarma gönüllüsüne armaları teslim edildi. Tören, Haliç Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi ve İstanbul Valisi Davut Gül etkinlikte önemli açıklamalar yaptı.

Vali Gül, konuşmasında, "Vatandaşlar en kötü durumda ya AFAD'ın personelini ya da akredite olmuş sivil toplum kuruluşlardan arama kurtarma birliklerini görmek istiyor." diyerek, gönüllülerin ve akredite ekiplerin afet yönetimindeki kritik rolüne dikkat çekti.

Törende, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili bir video gösterimi yapıldı. Bu süreçte arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çabaları vurgulandı. Vali Gül, "Afet öncesi, sonrası ve sırası birimlerinin çoğu burada. Yüz binlerce insanın yardıma ihtiyacı olduğu bir dönemde gönüllülerimizi öncelikle bu alana dahil etmemiz şart", şeklinde konuştu.

Gönüllü olmanın önemine de değinen Gül, "Eğitimli ve akredite gönüllüler, AFAD'ın profesyonel personelinin işini yapma kapasitesine sahip olabiliyor. Ancak akredite olmayan gönüllüler, gerekli eğitimlere katılmadıkları için etkili olamıyorlar. Bu nedenle herkesi akredite olmaya davet ediyorum," dedi.

AFAD İstanbul İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ise, yaşanan depremlerin arama kurtarma alanında büyük bir ihtiyaç doğurduğunu belirtti. Özener, "Asrın felaketi" olarak adlandırılan depremlerin ardından 1 milyon 900 arama kurtarmacıya ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, bu konuda daha fazla akredite ekip ve gönüllü sayısının arttırılması gerektiğini vurguladı.

Törende akredite olan arama kurtarma ekiplerine armalarının takdim edilmesi sonrası hatıra fotoğrafı çektirildi. Resmi Gazetede yayımlanan Afet ve Acil Durumlara İlişkin Hizmet Standartları ve Akreditasyon Esaslarının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında akredite ekipler, gerekli eğitimleri tamamlayarak belirli sınavlardan geçip sürekli denetim altında tutulmakta. Türkiye genelinde 323 akredite ekip bulunurken, İstanbul'da ise 96 ekipte 2 bin 915 üye görev almakta.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), akreditasyon çalışmalarını tamamlayan İstanbul'da görevli 2 bin 184 arama kurtarma gönüllüsü, düzenlenen törenle armalarını teslim aldı. Haliç Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AFAD Akreditasyon Sistemi Arma Teslim Töreni'ne İstanbul Valisi Davut Gül (ortada) katıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), akreditasyon çalışmalarını tamamlayan İstanbul'da görevli 2 bin 184 arama kurtarma gönüllüsü, düzenlenen törenle armalarını teslim aldı. Haliç Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AFAD Akreditasyon Sistemi Arma Teslim Töreni'ne İstanbul Valisi Davut Gül (ortada) katıldı.