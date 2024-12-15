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AFAD'dan Münbiç'te 1365 Aileye Gıda Desteği

AFAD, Münbiç'te 1365 aileye gıda kolisi dağıtarak insani yardımlarını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 20:36
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 20:36
AFAD'dan Münbiç'te 1365 Aileye Gıda Desteği

AFAD, Münbiç'te Gıda Yardımı Dağıttı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Münbiç şehrinde yaşayan 1365 aileye gıda kolisi ulaştırdı. Bu önemli yardım, AFAD'ın insani destek faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildi.

AFAD'ın Açıklamaları

AFAD tarafından yapılan açıklamada, Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş süreçlerinde yanlarında olmaya devam ettikleri vurgulandı. AFAD insani yardım ekiplerinin, terör örgütü tarafından etkilenmiş ve temizlenmiş olan Münbiç merkezinde, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu yardım, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi yönünde atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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