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AFAD'dan Sarı Kodlu Yağış Uyarısı: Trabzon'daki Durum

AFAD, Trabzon'da sağanak yağış nedeniyle 122 ihbar alındığını ve müdahale çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 20:39
AFAD'dan Sarı Kodlu Yağış Uyarısı: Trabzon'daki Durum

AFAD'dan Sarı Kodlu Uyarı Hakkında Açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bazı illerde sarı kodlu yağış uyarısında bulundu. Özellikle Trabzon'da sağanak yağış etkisiyle Yomra, Arsin, Çarşıbaşı, Sürmene ve Araklı ilçelerinden toplamda 122 ihbar alınmış, bu ihbarlara hızlı müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir.

İlgili Bölgeler ve Son Durum

AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler ve yapılan değerlendirmelere dayanarak Trabzon, Rize, Artvin, Van ve Bitlis illerine yönelik bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trabzon'da Yomra, Arsin, Çarşıbaşı, Sürmene ve Araklı ilçelerinden toplamda 122 ihbar alınmış olup, müdahale çalışmaları devam etmektedir. Bugün saat 19.00 itibarıyla Trabzon, Rize ve Artvin için verilen sarı kodlu yağış uyarısı sonlanmıştır. Rize, Artvin, Van ve Bitlis illerimizde an itibarıyla olumsuz bir durum veya ihbar bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatırız."

Önemli Hatırlatma

İlgili kurumların uyarılarını dikkate almak, olası risklerden korunmak için büyük önem arz etmektedir. Türkiye'nin bu bölgelerinde ikamet eden vatandaşların dikkatli olmaları ve gelişmeleri takip etmeleri önerilmektedir.

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