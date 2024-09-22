AFAD'dan Sel Olaylarına İlişkin Açıklama: Tüm Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

AFAD'ın Sel ve Su Taşkınları ile İlgili Açıklaması

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke genelinde meydana gelen sel ve su taşkınlarıyla ilgili önemli bir bildiri yayınladı. Açıklamada, "Mahsur kalan vatandaşlarımızın tamamı ekipler tarafından kurtarılmış olup, güvenli alanlara alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Aşırı Yağışların Etkileri

21-22 Eylül tarihlerinde ülke genelinde yaşanan aşırı yağışlar sonucunda çok sayıda sel ve su baskını olayının meydana geldiği belirtildi. AFAD'ın sosyal medya paylaşımına göre, toplamda 31 ilde 405 sel ve su baskını olayı, 62 heyelan ve 204 mahsur kalma vakası yaşandı.

Açıklamada, "Gelen toplam 644 ihbara, 2 bin 702 personel ve 2 bin 41 araçla müdahale edilmiştir." denildi ve tüm mahsur kalanların güvenli bir şekilde kurtarıldığı vurgulandı.

Üzücü Bir Kaybın Anıları

Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Çavuşlu Mahallesi'nde 20 Eylül'de kaybolan 65 yaşındaki işitme engelli Ali Kemal Demir'in durumu hakkında da bilgi verildi. AFAD, "Trabzon ilimizde 20 Eylül tarihinde kaybolan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.