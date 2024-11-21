AFAD'dan Türkiye'ye Şiddetli Yağış Uyarısı: 3'te 2'si Sarı Kodda

AFAD Başkanı Memiş’ten Önemli Meteorolojik Uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'nin 3'te 2'si için sarı kodlu uyarı verdiğini belirtti. Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli yağış ve rüzgar dolayısıyla hem sarı hem de turuncu uyarı yapılan illeri değerlendirdi.

Uyarılar Ciddiye Alınmalı

Memiş, "Uyarı sarı kodlu olsa bile çok önemsiyoruz. Saatler içerisinde bu ikaz turuncuya ya da kırmızıya dönebilir. Özellikle Antalya'nın doğu ilçeleri olan Gazipaşa, Alanya, Manavgat, Akseki ve Gündoğmuş bölgelerinde turuncu kodlu ikaz bulunmaktadır," diyerek, uyarıların ilgili kurumlarla paylaşılmaya başlandığını ifade etti.

Vatandaşlara Ulaşım Yöntemleri

Memiş, Antalya'daki olumsuz hava koşulları hakkında vatandaşlara SMS yoluyla bilgi vereceklerini ve ayrıca belediye ile cami hoparlörlerinden de anonslar yapılacağını söyledi. Valilik, kaymakamlık ve diğer kurumlarla birlikte önleyici tedbirler almak için teyakkuz halinde olduklarını vurguladı.

Kriz Merkezleri ve Sürekli İzleme

Valiliklerde kriz merkezleri kurulduğunu dile getiren Memiş, "Aşırı yağışların afetlere dönüşmesini engellemek için gerekli tedbirleri alıyoruz," dedi. Ayrıca, AFAD Başkanlığı bünyesindeki kriz merkezinde kent izleme sistemleriyle anlık olarak şehirlerin durumunu izlediklerini belirtti.

Vatandaşların Dikkat Etmesi Gerekenler

Son olarak Memiş, vatandaşların, "Dere yataklarından uzak dursun. 'Bu su beni götürmez' düşüncesine kapılmasınlar. Ayak bileğini geçen 15 santimetrelik su, debisi yüksekse sizi sürükleyebilir," şeklinde uyarıda bulundu. AFAD, tüm tedbirleri almakta ve 7/24 teyakkuzda olduklarını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.