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AFAD'dan Yangın Tahliye Açıklaması

AFAD, 5 ildeki yangınlardan dolayı 3 bin 583 kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Yangınla mücadele müdahaleleri devam ediyor.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 02:29
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 02:29
AFAD'dan Yangın Tahliye Açıklaması

AFAD, Yangınlar Nedeniyle Tahliye Yapıldığını Duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke genelinde etkili olan orman yangınları nedeniyle İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa illerinde 3 bin 583 kişinin güvenli alanlara tahliye edildiğini açıkladı.

Yangınlara Karşı Yoğun Mücadele

AFAD'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yangınlarla ilgili müdahale çalışmalarının sürdüğü ve bu süreçte birçok kurumun iş birliği içinde çalıştığı belirtildi.

İlgili açıklama:

"İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa illerimizdeki yangına müdahale çalışmalarında, 90 hava aracı, 4 bin 717 personel ve 1218 araç görev almaktadır. Tedbir amacıyla toplam 3 bin 583 vatandaşımızın güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirilmiştir."

Yangınların kontrol altına alınması için ekipler, hem havadan hem de karadan müdahaleleri sürdürüyor. AFAD, tüm vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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