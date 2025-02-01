AFAD Ekipleri Van'da Çığda Arama Kurtarma Eğitimi Alıyor

AFAD Ekipleri Olası Çığ Riskine Karşı Eğitim Alıyor

Sivas, Diyarbakır, Siirt ve Ağrı illerinden Van'a gelen 35 arama kurtarma personeli, çığ riski analizi, çığ bölgesinde güvenli çalışma yöntemleri ve ekipmanların doğru kullanımı konularında eğitim alıyor.

Orhan Sağlam'ın bildirdiğine göre, Van'da Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda yürütülen eğitimler, çığın yeni acılara yol açmasının önlenmesi amacıyla gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin en çok kar alan illerinden biri olan Van, 4-5 Şubat 2020 tarihlerinde Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ felaketinin acı sonuçlarıyla tanınıyor; bu felakette 42 kişi yaşamını yitirmişti.

Eğitimlerin İçeriği ve Uygulaması

Hızla müdahale edebilme yeteneğini geliştirmek için AFAD İl Müdürlüğü, kentteki güvenlik güçlerine eğitim verirken diğer illerden gelen AFAD personeline de eğitim programları sunuyor. Bu eğitimler, AFAD Başkanlığı tarafından talimatlandırılan kapsamlı bir çalışmanın parçası olarak devam ediyor.

Diyarbakır, Siirt, Sivas ve Ağrı illerinden gelen 35 kişilik ekip, Van-Hakkari kara yolu üzerindeki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde pratik eğitim aldı. Eğitim programında çığ riski analizi yapılırken, karla kaplı alanda nasıl güvenli bir şekilde çalışma yapacakları konusunda detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

AFAD İl Müdürü'nden Değerlendirme

AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, eğitimlerin Velşhisar, Çatak, Gürpınar ve Başkale ilçelerinde de devam ettiğini belirtti. Eğitim programlarımızın içerisinde kış kampçılığı ve geri dönme durumlarında karşılaşılacak tehlikelere karşı alınması gereken tedbirler de yer alıyor. 'Aldığımız eğitimlerle kar mezarı gibi yapılar oluşturarak kendimizi nasıl koruyacağımızı öğreniyoruz.' dedi.

Eğitime Katılanların Görüşleri

Siirt'ten gelen arama kurtarma teknisyeni Aslı Şen, 2 bin 225 rakımlı alanda detaylı uygulamalı eğitim aldıklarını ifade ederek, 'Eğitimlerden önce çığda ne yapmamız gerektiğini tam olarak kavrayamamıştık.' dedi.

Diyarbakır'da 15 yıldır arama kurtarma teknisyeni olarak çalışan Abdulkadir Acun ise, 'Olası afetlere müdahale konusunda aldığımız eğitimler sayesinde, teknik malzeme kullanımı ve kötü hava koşullarında yapılması gerekenlerin önemini daha iyi anladık.' diye konuştu.

Sivas’tan gelen Yılmaz Şahinbay ise eğitimlerin çok faydalı olduğuna vurgu yaptı ve bu sürecin kendilerini daha da güçlendirdiğini söyledi. Eğitimlerin Şubat ayının sonuna kadar devam edeceği bildiriliyor.

Van'da Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Diyarbakır, Ağrı, Sivas ve Siirt’ten gelen 35 kişilik ekiplere, olası çığ riskine karşı eğitimler veriliyor. Türkiye'nin en çok kar alan illerinden biri olan ve 4-5 Şubat 2020'de Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığlar nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Van'da, çığın yeni acılara neden olmasının önlenmesi amacıyla başlatılan eğitimler devam ediyor.

Van'da Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Diyarbakır, Ağrı, Sivas ve Siirt’ten gelen 35 kişilik ekiplere, olası çığ riskine karşı eğitimler veriliyor. Türkiye'nin en çok kar alan illerinden biri olan ve 4-5 Şubat 2020'de Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığlar nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Van'da, çığın yeni acılara neden olmasının önlenmesi amacıyla başlatılan eğitimler devam ediyor.