AFAD, Gazze'deki Gıda Krizine Yardım Eli Uzattı

AFAD, Gazze'de gıda krizine çözüm bulmak için UNRWA ile işbirliği yaparak Filistinlilere un dağıttı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 20:12
AFAD, Gazze'deki Gıda Krizine Yardım Eli Uzattı

AFAD, Gazze'deki Gıda Krizine Yardım Eli Uzattı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile birlikte, İsrail saldırıları sonucu gıda krizinin yaşandığı Gazze Şeridi'nde un dağıtımı gerçekleştirdi.

Un Dağıtımı Nusayrat Mülteci Kampı'nda Gerçekleşti

AFAD, işbirliğiyle Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nda yardım dağıtımı yaptı. Bu yardımlardan faydalanmak isteyen yüzlerce Filistinli, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki UNRWA dağıtım merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Filistinli vatandaşların yaşadığı zorluklar

Yardımlardan yararlanan Filistinli bir yaşlı kadın olan Emani eş-Şerif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in sürdürdüğü soykırım savaşı nedeniyle yaşadığımız açlığın gölgesinde torunlarımıza un almaya geldik." dedi. Gazze Şeridi'nde su, gıda ve ilaç sıkıntısının her geçen gün arttığını belirten Şerif, savaşın sona ermesini ve Filistinlilerin onurlu bir hayata geri dönmesini umduğunu ifade etti.

İsmini vermeyen başka bir Filipinli kadın ise sabahın erken saatlerinden beri bir çuval un almak için sırada beklediğini ve bu yardımı bir buçuk aydan fazla süredir beklediğini dile getirdi. "Un kıtlığı nedeniyle ciddi bir kriz yaşıyoruz. Devam eden İsrail kuşatması ve soykırımı nedeniyle sadece ekmek yiyoruz." diyerek savaşın sona ermesini ve hayatın normale dönmesini istedi.

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AFAD, Gazze'deki Gıda Krizine Yardım Eli Uzattı
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