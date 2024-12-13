AFAD, Gazze'den Sudan'a Yardım Eli Uzatıyor

AFAD'ın 2024 Yılı İnsani Yardım Faaliyetleri

Türkiye, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığıyla 2024'te, Gazze’den Sudan’a uzanan geniş bir coğrafyada yaraları sarmaya devam ediyor.

Yardım Faaliyetlerinin Kapsamı

1 Ocak - 30 Kasım 2024 tarihleri arasında AFAD, Filistin, Afganistan, Bangladeş, Lübnan, Somali, Pakistan, Sudan, Bosna Hersek, Zambiya, Burundi, Kongo Cumhuriyeti ve İspanya gibi birçok ülkede insani yardım çalışmaları gerçekleştirdi.

Gazze'ye Yapılan Yardımlar

Filistin'deki İsrail saldırısı altında zor günler geçirenleren yardım ulaştırmak amacıyla Türkiye, yılın 11 ayı boyunca Gazze'ye toplamda 88 bin 198 ton yardım malzemesi gönderdi. Bu yardımlar, 13 uçak ve 13 gemi ile gerçekleştirildi. Türk Kızılayı’nın katkılarıyla, yardım çalışmalarına toplamda 1,5 milyon dolar bağış yapıldı.

Diğer Ülkelere Yönelik Yardımlar

Afganistan’a 20 adet “iyilik treni” ile 8 bin 822 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Sel felaketi nedeniyle Bangladeş’e de AFAD, TİKA ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından 64 bin 992 insani yardım paketi gönderildi.

Lübnan’a 425 ton, Pakistan’a 50 bin, ve Somali’ye 3 bin paket tıbbi malzeme sevk edildi. Sudan’a ise iki gemi ile toplamda 5 bin 408 ton insani yardım ulaştırıldığı bildirildi.

AFAD, Bosna Hersek’e 60 konteyner ev ve yaşam malzemesi gönderirken, İspanya’ya 250 adet 1100 litre kapasiteli plastik atık konteyneri temin etti. Zambiya, Burundi ve Kongo Cumhuriyeti gibi ülkelere de gıda ve yardım malzemeleriyle destek verilmiştir.