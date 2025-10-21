AFAD: Hatay Payas'ta selde 80 aileye 3 milyon 894 bin 580 lira eşya zararı ödemesi

AFAD, Hatay Payas'ta sağanak sonrası 80 aileye toplam 3 milyon 894 bin 580 lira eşya zararı ödemesi yapıldığını, müdahale ve dağıtım detaylarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 22:25
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 22:25
AFAD'dan Payas'taki sağanak sonrası açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Payas ilçesinde yaşanan kuvvetli sağanak sonucu meydana gelen sel ve su taşkınlarına ilişkin yürütülen çalışmaları duyurdu. Açıklamada, konutları zarar gören 80 aileye toplam 3 milyon 894 bin 580 lira eşya zararı ödemesi yapıldığı belirtildi.

Olay ve ihbarlar

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, dün gece saatlerinde Payas'ta kuvvetli sağanak nedeniyle ilçenin muhtelif mahallelerinde sel, su baskını ve mahsur kalma olaylarının yaşandığı anımsatıldı. Olumsuz durumlar nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezine 260 ihbar ulaştığı ve açıklamada can kaybı ya da yaralanmanın bulunmadığı bildirildi.

Müdahale ve temizlik çalışmaları

Müdahale çalışmalarının AFAD Başkanlığı ve Hatay Valiliği koordinasyonunda yürütüldüğü kaydedildi. Yapılan çalışmalarda; Hatay Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, Devlet Su İşleri, Payas ve diğer ilçe belediyeleri, Kızılay ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ekiplerinden toplam 561 personel ve 152 araç görev aldı. Ayrıca, AFAD gönüllüleri, kaymakamlık ve belediye çalışanları ile STK'lardan oluşan 95 kişiden oluşan ekipler tarafından su ve balçık girmiş olan evlerin temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Zarar tespiti ve yardım dağıtımı

Yapılan zarar tespit çalışmaları sonucunda, konutları selden zarar gören 80 aileye toplam 3 milyon 894 bin 580 lira eşya zararı ödemesi yapıldığı bildirildi. Hasar tespit çalışmaları kapsamında 31 hasarsız ve 2 az hasarlı yapının tespitleri tamamlandı. Türk Kızılay tarafından 2 bin 458 paket yiyecek ve 2 bin 714 içecek dağıtımı gerçekleştirildi. Selin yaşandığı mahallelerde enerji ve iletişim kesintisi bulunmamaktadır.

AFAD, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek çalışmaların sürdüğünü bildirdi: "Selden etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

