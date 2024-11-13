AFAD Heyeti, İspanya'daki Sel Felaketine Yardım İçin Gitti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt liderliğindeki bir heyet, İspanya’da yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle bölgeye gitti.

AFAD’dan yapılan yazılı açıklamada, 29 Ekim tarihinde İspanya’da meydana gelen sel felaketinin sonuçlarına değinildi. Bu felakette 223 kişinin yaşamını yitirdiği ve kaybolan 17 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yardım çalışmaları kapsamında, Bozkurt başkanlığındaki 6 kişilik heyetin bölgeye intikal ettiği ve yaşanan felaketin etkilerini azaltmak amacıyla İspanyol yetkililerle görüş ve önerilerini paylaştığı ifade edildi. Ayrıca, yapılan operasyonların inceleneceği vurgulandı.

Açıklamada, dost İspanyol halkına geçmiş olsun dilekleri iletildi.

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