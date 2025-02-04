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AFAD, Mersin Valiliği ve Göç İdaresi Başkanlığına Yeni Atamalar Yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD, Mersin Valiliği ve Göç İdaresi Başkanlığına yeni atama kararlarını Resmi Gazete'de duyurdu.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 01:01
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 01:01
AFAD, Mersin Valiliği ve Göç İdaresi Başkanlığına Yeni Atamalar Yapıldı

Resmi Gazete'de Yayımlanan Atama Kararları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Mersin Valiliği ve Göç İdaresi Başkanlığına ilişkin atama kararları bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

AFAD Başkanlığına Yeni İsim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, AFAD Başkanlığına Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan atandı. Pehlivan’ın boşalttığı göreve ise Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros getirildi.

Göç İdaresi Başkanlığına Atama

Ayrıca, Göç İdaresi BaşkanlığıHüseyin Kök atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Yeni Kadro

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında da önemli bir atama gerçekleşti. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Muhammed Gülyurt getirildi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Son olarak, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Asım Hocaoğlu görevden alındı.

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