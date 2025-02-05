AFAD Personelleri Depremin Acı Anılarını Paylaşıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından, AFAD personelleri zorlu günleri unutamıyor. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan depremlerde, AFAD ekipleri ailelerini geride bırakarak enkazlara koştu.

6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan AFAD personelleri, yaşadıkları sıkıntılara rağmen görevlerine sadık kaldı. Ailelerinden ayrılarak enkaz başına geçen bu personel, zorlu koşullara rağmen insanlara umut olabilmek için canla başla çalıştı.

Mehmet Ali Göçer: " 20 Akrabamı Kaybettim"

AFAD personeli Mehmet Ali Göçer, depremin ilk gününde 20 akrabasını kaybettiğini dile getirerek, iletişim hatlarının kesik olduğu o günlerde kimseye ulaşamadığını anlattı. Göçer, "Gece büyük bir sarsıntı ve gürültüyle uyandık. AFAD'a geldim. Sonra arkadaşlarımı gördüm. Benim öldüğümü düşündükleri için beni tanımadılar. Sonra oturduk, dedim 'ben hazırım, işe gidebilirim.' Akşamına göreve gittim. Enkaz başında işe odaklanıyorsun, duygusallığı bırakıyorsun. Bu şekilde sabaha kadar çalıştık, ertesi gün de yine aynı tempoyla sahada olmaya devam ettik." dedi.

Muhammet Serhat Demirci: "Zamanı Unuttuk"

Muhammet Serhat Demirci, depremin 6 ay öncesinde Kahramanmaraş AFAD'ta göreve başladığını ve tüm akrabalarının Hatay'da yaşadığını belirtti. Demirci, "Onların güvende olup olmadığını öğrendikten sonra işime tamamen odaklandım. Ebrar Siteleri'nde çalışırken, öğle vakti ikinci Elbistan depremine yakalandım ve birçok arkadaşım da o bölgelerdeydi. Artık saatleri, günleri unuttuk, hangi gündeyiz, saati bile hatırlamıyorum. En büyük mutluluğumuz, enkazlardan canlı çıkarmanın verdiği umuttu." şeklinde konuştu.

Gülsu Polat: "Hiçbirimiz Geri Durmadık"

Gülsu Polat, depremin hemen ardından sahaya çıkan ekiplerden biri olarak, "Deprem sarsıntısı bittikten sonra kaldığım binayı tahliye ettim. O sıralarda ailemden haber alamıyordum. 11 ilin etkilendiği bilgisinden haberdar değildik, sadece Kahramanmaraş merkezli bir deprem olduğunu biliyorduk. Telefonlar çekmiyordu, elimize bile alamıyorduk. Kendimize gelmemiz ve ailemizle konuşabilmemiz 8 Şubat'ı bulmuştu." ifadelerini kullandı. Polat, AFAD ekiplerinin deprem bölgesinde aktif olarak görev yaptığını vurgulayarak, "Hepimiz sahadaydık, sahaya çıkmayan bir personelimiz yoktu. Kahramanmaraş'ta yüzlerce bina yıkıldı ve depremin son dakikasına kadar sahada olmaya devam ettik." dedi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen iki büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çalışan depremzede AFAD personelleri Mehmet Ali Göçer (ortada), Muhammet Serhat Demirci (sağda), Gülsu Polat (solda) o günleri unutamıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen iki büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çalışan depremzede AFAD personelleri Mehmet Ali Göçer (ortada), Muhammet Serhat Demirci (sağda), Gülsu Polat (solda) o günleri unutamıyor.