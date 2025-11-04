AFAD, Remzi Kaya Kız Öğrenci Yurdu'nda Afet ve Yangın Tatbikatı

AFAD ekipleri Remzi Kaya Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrenci ve personele afet farkındalık, yangın eğitimi, toplanma alanı uygulaması ve tahliye tatbikatı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 14:01
Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Remzi Kaya Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenci ve personele yönelik kapsamlı bir eğitim ve tatbikat programı gerçekleştirdi.

Eğitim İçeriği

Gerçekleştirilen çalışmayla ilgili AFAD’dan yapılan açıklamada, Remzi Kaya Kız Öğrenci Yurdunda düzenlenen program kapsamında çeşitli bilinçlendirme ve uygulama faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yurtta kalan öğrenci ve personeline yönelik ’Afet Farkındalık Eğitimi, Yangın Farkındalık Eğitimi, Toplanma alanı uygulaması, Yangın uygulamaları ve Tahliye’ tatbikatı gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

Hedef ve Uygulama

Yapılan tatbikat ve eğitimlerin amacı, öğrenci ve personelin acil durumlara karşı farkındalığını artırmak ve tahliye ile yangın müdahalesi süreçlerinde uygulama becerilerini geliştirmek olarak açıklandı.

