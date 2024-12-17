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AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde Arama Kurtarma Çalışmalarına Devam Ediyor

AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde 120 personel ve özel ekipmanlarla arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 09:44
AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde Arama Kurtarma Çalışmalarına Devam Ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Şam'daki Sednaya Hapishanesi'nde yürütülen arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. AFAD Başkanı Okay Memiş liderliğinde, Hatay'dan hareket eden ekipler, hapishaneye ulaştı ve faaliyetlerine başladı.

Şam Büyükelçiliği'nin koordinasyonuyla yerel otoritelerin talebi üzerine başlatılan çalışmalarda, toplam 120 personel, 43 araç ve 4 arama köpeği görev alıyor.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Uzman ekiplerimiz tarafından yürütülen çalışmalarda, duvar arkası görüntüleme cihazı, yer radarı, sismik akustik dinleme cihazı gibi avancan teknik imkanlar kullanılmakta. İnsani yardımlardan arama kurtarma faaliyetlerine kadar, Suriyeli kardeşlerimizin ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyoruz. Hem ülkemizdeki insanımız hem de insanlık için sınırlarımızın ötesinde destek olmaya kararlıyız," denildi.

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