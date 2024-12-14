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AFAD, Tel Rıfat'ta 625 Aileye Gıda Kolisi Dağıttı

AFAD, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde 625 aileye gıda kolisi dağıtarak insani yardımlarını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 20:12
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 20:12
AFAD, Tel Rıfat'ta 625 Aileye Gıda Kolisi Dağıttı

AFAD, Tel Rıfat'ta 625 Aileye Gıda Kolisi Dağıttı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin terörden temizlenen Tel Rıfat bölgesinde 625 aileye gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi. Bu önemli faaliyet, AFAD’ın insani yardım konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

AFAD'dan yapılan resmi açıklamada, Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri için sürekli olarak destek verilmeye devam edildiği vurgulandı. "AFAD insani yardım ekiplerimiz, terör örgütünden temizlenen Tel Rıfat bölgesinde yaşayan 625 aileye gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesinde." ifadeleri yer aldı.

Bu yardımlarla, AFAD, hem bölgedeki insanlık dramına dikkat çekmekte hem de temel ihtiyaçları karşılayarak ailelerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedeflemektedir.

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