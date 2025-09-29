AFAD Van'da 40 Yeni Arama Kurtarma Teknikerini Eğitiyor

Van, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Hakkari, Şırnak ve Siirt illerinde göreve yeni başlayan arama kurtarma teknikerleri, Van'da düzenlenen eğitim programıyla sahaya hazırlanıyor.

Program Detayları

AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yeni teknikerlerin saha tecrübelerinin artırılması amacıyla Hazırlayıcı Eğitim Programı başlatıldı. Bu kapsamda 7 ilde göreve yeni başlayan 40 arama kurtarma teknikeri, Van'da bir araya geldi.

AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesinde verilen eğitimlerde kurum eğitmenleri tarafından harita, GPS, pusula, kampçılık ve arazide kayıp arama konularında bilgiler aktarıldı. Eğitimlerle teknikerlerin sahadaki müdahale kabiliyetinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

