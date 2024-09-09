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AFAD ve Anadolu Ajansı'ndan Arama Kurtarma Eğitimi Başladı

AFAD ile Anadolu Ajansı işbirliğiyle düzenlenen Arama Kurtarma Eğitimi programı başladı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 16:25
AFAD ve Anadolu Ajansı'ndan Arama Kurtarma Eğitimi Başladı

AFAD ve Anadolu Ajansı'ndan Yeni Eğitim Programı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Anadolu Ajansı (AA) ile birlikte önemli bir adım atarak "Arama Kurtarma Eğitimi" programını başlattı.

Eğitim Detayları

Bu eğitim programı, arama kurtarma faaliyetlerinde görev alacak uzmanların bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla oluşturuldu. Katılımcılara teorik bilgiler ile pratik uygulamalar sunulup, afet anında hızlı ve etkili müdahalenin önemi vurgulanacak.

Katılımcı Profili

Eğitim programına çeşitli kamu kurumlarının çalışanları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü arama kurtarma ekipleri katılım gösterecek. Bu sayede ortak hareket etme ve iş birliği ruhunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

AFAD ve Anadolu Ajansı, bu eğitimle birlikte Türkiye'de afet yönetimi alanındaki yetkinliği artırmayı ve toplum güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

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