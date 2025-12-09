AFAD ve Kızılay'dan Engellilere İlk Yardım ve Afet Eğitimi

Aydın Bedensel Engelliler Spor Kulübü üyeleri, AFAD Aydın İl Müdürlüğü ile Kızılay iş birliğiyle düzenlenen İlkyardım Farkındalık Eğitimi ve Afet Farkındalık Eğitimi'ne katıldı.

Eğitimin içeriği

Eğitim programında, hem günlük yaşamda hem de afet anlarında nasıl doğru hareket edileceği konusunda kapsamlı bilgiler aktarıldı. Temel ilkyardım uygulamaları, acil durumlarda yapılması gerekenler ve afetlerde doğru davranış biçimleri uygulamalı örneklerle anlatıldı.

Engelli bireylere yönelik örnek uygulamalar

Eğitim, engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun örneklerle desteklendi ve sahada karşılaşılabilecek durumlar üzerinden uygulamalı şekilde işlendi.

Katılım ve kapanış

Eğitimin sonunda katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi. Sporcular, aldıkları bilgilendirmenin kendileri için son derece faydalı olduğunu belirterek AFAD ve Kızılay ekiplerine teşekkür etti.

