AfD Eş Genel Başkanı Chrupalla: 'Çifte Vatandaşlığı Sorunlu Buluyoruz'

Almanya'da AfD Eş Genel Başkanı Chrupalla'dan Çifte Vatandaşlık Yorumu

Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Eş Genel Başkanı Tino Chrupalla, ülkesinde geçen yıl devreye giren çifte vatandaşlık uygulamasını ''sorunlu'' olarak nitelendirdi. Berlin'de Yabancı Gazeteciler Cemiyeti (VAP) tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Chrupalla, 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek erken genel seçimler öncesi açıklamalarda bulundu.

Çifte Vatandaşlık ve İptal Prosedürleri

Chrupalla, çifte vatandaşlığın iptal edilmesinin yalnızca ağır suçlar işleyen kişiler için mümkün olduğunu kaydederek, ''Bir vatandaşlık için karar verilmelidir'' dedi. Ayrıca, çifte vatandaşlığın verilmesine gelecek sürecin incelenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Suç İşleyenlerin Durumu

Suç işleyen bireylerin çifte vatandaşlıklarının iptal edilmesi durumunda vatansız kalmayacaklarının vurgusunu yapan Chrupalla, ''Diğer vatandaşlığa da sahip oluyorlar. Bu işlem ülkelerine dönüş düşüncesini beraberinde getiriyor'' şeklinde konuştu.

AfD ve Göç Politikası Üzerine Değerlendirmeler

Federal Meclis'te, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin göç politikasının sıkılaştırılmasını ön gören önergenin, AfD sayesinde kabul edilmesini ''demokrasinin ve Almanya'nın zaferi'' olarak yorumlayan Chrupalla, diğer partilerin kendi politikalarını benimsemelerinin kendileri için mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

AfD'nin Durumu ve Üyelik Artışı

Kamuoyu anketlerine göre AfD'nin oy oranının %20-22 civarında olduğunu belirten Chrupalla, partilerinin dışlanmasına tepki gösterdi. ''Doğu eyaletlerinde en güçlü biziz. 13-14 milyon seçmeni dışlayamazsınız'' diyen Chrupalla, AfD'nin 52 bin üyesi olduğunu ve bu yıl sonuna kadar 60 bin üyeye ulaşacağını öngördü.

Elon Musk ile Görüşme

ABD'li iş insanı Elon Musk'ın AfD yetkilileriyle görüşmesine de değinen Chrupalla, bu durumun ''yabancı girişimcilerin bizi ciddiye alması'' açısından önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, bu görüşmenin Alman ve Avrupalı girişimcilerin AfD'ye olan ilgisini artırdığını ifade etti.

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Eş Genel Başkanı Tino Chrupalla, Berlin'de Yabancı Gazeteciler Cemiyeti'nin (VAP) düzenlediği basın toplantısında, 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçim öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Eş Genel Başkanı Tino Chrupalla, Berlin'de Yabancı Gazeteciler Cemiyeti'nin (VAP) düzenlediği basın toplantısında, 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçim öncesinde değerlendirmelerde bulundu.