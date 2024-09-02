Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Arama ve Kurtarma Eğitimi Alıyor

AFAD ve Anadolu Ajansı İle İş Birliği

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personeli, arama ve kurtarma yeteneklerini artırmak için kapsamlı eğitim programlarına başladı. Bu eğitimler, Türkiye'nin karşılaşabileceği doğal afetlere karşı hazır olma amacı taşıyor.

Eğitim Sürecinin Önemi

Eğitimler, deneyimli eğitmenler tarafından yürütülmekte olup, kurtarma teknikleri, ilk yardım bilgileri ve kriz yönetimi gibi konuları kapsamaktadır. Bu süreç, personelin acil durumlara daha etkin bir şekilde müdahale edebilmesini sağlamayı hedefliyor. AFAD'ın Hedefleri

AFAD, arama ve kurtarma eğitimleriyle bir yandan personelini güçlendirirken, diğer yandan toplumsal dayanıklılığı artırmayı amaçlıyor. Bu tür eğitimlerin düzenli olarak süreceği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi iş birliğinde düzenlenen arama ve kurtarma eğitiminin ilk dersi gerçekleştirildi. Ankara Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Simülasyon Merkezi'nde Başkanlığın faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi iş birliğinde düzenlenen arama ve kurtarma eğitiminin ilk dersi gerçekleştirildi. Ankara Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Simülasyon Merkezi'nde Başkanlığın faaliyetleri hakkında bilgi verildi.