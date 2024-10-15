Afete Hazır Türkiye Projesi Kapanış Töreni Gerçekleşti

Afete Hazır Türkiye Projesinin Kapanış Programı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gençlerin afet politikalarında önemli bir rol oynadığını vurguladı. Memur-Sen Genel Merkezi’nde düzenlenen 'Afete Hazır Türkiye: Gençlerin Gözünden Afet Politikaları Projesi' kapanış programında konuştu.

Gençlerin Rolü ve Memur-Sen’in Önemi

Yerlikaya, konuşmasında, “Afetlere karşı daima hazırlıklı olmamız gerekiyor. Gençlerimiz bu süreçte kilit bir rol üstlenmiş durumda” dedi ve örgütün, Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde kritik bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti.

Sosyal Sorumluluk ve Afet Bilinci

Projenin, gençlerin afete hazırlıklı olmaları yönünde önemli bir adım olduğuna dikkat çeken Yerlikaya, Memur-Sen’in 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrası hızlı bir şekilde harekete geçerek 270 kişilik arama kurtarma ekibi oluşturduğunu anlattı.

Güvenlik ve Suç ile Mücadele

Bakan Yerlikaya, “Siber dünyadaki zorbalarla mücadelemiz devam ediyor. Çocuklarımızı bu tehditlerden korumalıyız” şeklinde konuşarak tüm toplumun katılımını vurguladı.

Ali Yalçın’dan Afetle Mücadele Vurgusu

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sunumunda, “Afetlere karşı yükümlülüğümüzün farkındayız ve bu konuda sorumluluk almakta kararlıyız” ifadelerini kullandı. Yalçın, afetlerin etkilerini azaltmak için arama kurtarma ekiplerini artırma çabalarının devam ettiğini açıkladı.

Aldığı Sertifikalar ve Gelecek Vizyonu

Program sonunda, afet bilincinin geliştirilmesine katkı sağlayan katılımcılara sertifikalarının dağıtılması ile etkinlik sona erdi.

Ankara'da, Memur-Sen Genel Merkezi'nde, "Afete Hazır Türkiye: Gençlerin Gözünden Afet Politikaları Projesi" için kapanış toplantısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 3) ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (sağ 4) toplantıya katıldı.

Ankara'da, Memur-Sen Genel Merkezi'nde, "Afete Hazır Türkiye: Gençlerin Gözünden Afet Politikaları Projesi" için kapanış toplantısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 3) ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (sağ 4) toplantıya katıldı.

Ankara'da, Memur-Sen Genel Merkezi'nde, "Afete Hazır Türkiye: Gençlerin Gözünden Afet Politikaları Projesi" için kapanış toplantısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 3) ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (sağ 4) toplantıya katıldı.

Ankara'da, Memur-Sen Genel Merkezi'nde, "Afete Hazır Türkiye: Gençlerin Gözünden Afet Politikaları Projesi" için kapanış toplantısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 3) ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (sağ 4) toplantıya katıldı.

Ankara'da, Memur-Sen Genel Merkezi'nde, "Afete Hazır Türkiye: Gençlerin Gözünden Afet Politikaları Projesi" için kapanış toplantısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 3) ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (sağ 4) toplantıya katıldı.

Ankara'da, Memur-Sen Genel Merkezi'nde, "Afete Hazır Türkiye: Gençlerin Gözünden Afet Politikaları Projesi" için kapanış toplantısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 3) ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (sağ 4) toplantıya katıldı.

Ankara'da, Memur-Sen Genel Merkezi'nde, "Afete Hazır Türkiye: Gençlerin Gözünden Afet Politikaları Projesi" için kapanış toplantısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 3) ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (sağ 4) toplantıya katıldı.

Ankara'da, Memur-Sen Genel Merkezi'nde, "Afete Hazır Türkiye: Gençlerin Gözünden Afet Politikaları Projesi" için kapanış toplantısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 3) ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (sağ 4) toplantıya katıldı.

Ankara'da, Memur-Sen Genel Merkezi'nde, "Afete Hazır Türkiye: Gençlerin Gözünden Afet Politikaları Projesi" için kapanış toplantısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 3) ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (sağ 4) toplantıya katıldı.

Ankara'da, Memur-Sen Genel Merkezi'nde, "Afete Hazır Türkiye: Gençlerin Gözünden Afet Politikaları Projesi" için kapanış toplantısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 3) ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (sağ 4) toplantıya katıldı.

Ankara'da, Memur-Sen Genel Merkezi'nde, "Afete Hazır Türkiye: Gençlerin Gözünden Afet Politikaları Projesi" için kapanış toplantısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 3) ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (sağ 4) toplantıya katıldı.