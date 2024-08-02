Afetzedeler İçin Acil Barınma Alanları Kamulaştırılıyor

Afetzedelerin Barınma İhtiyacı İçin Önemli Adım

Türkiye'de meydana gelen afetlerin ardından, hak sahibi afetzedelerin barınma sorununu çözmek amacıyla çeşitli önlemler alınıyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Adıyaman, Ardahan, Aydın, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Sinop ve Van gibi illerde yer alan bazı alanlar için acele kamulaştırma süreci başlatıldı.

Acele Kamulaştırma Kararı Detayları

Bu süreç, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yürütülecek. Kamulaştırma alanları arasında:

Adıyaman’ın Gerger ilçesi Yeşilyurt Mahallesi

Adıyaman’ın Kahta ilçesi Akıncılar beldesi

Ardahan’ın Posof ilçesi Savaşır köyü

Aydın’ın Karacasu ilçesi Dikmen Mahallesi

Erzurum’un Çat ilçesi Tuzluca Mahallesi

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesi Alçiçek (Barış) Mahallesi

Kilis’in Musabeyli ilçesi Çınar köyü

Malatya’nın Arguvan ilçesi Dolaylı Mahallesi

Sinop’un Türkeli ilçesi Düzler köyü

Van’ın Tuşba ilçesi Kalecik Mahallesi

Bu alanlar, afetzedelerin barınma ihtiyaçlarının acilen karşılanması amacıyla kamulaştırılacak. Yerel yönetimler, bu süreçte destek vererek afetzedelerin hayat standartlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.