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Afetzedeler İçin Acil Barınma Alanları Kamulaştırılıyor

9 ilde afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla acele kamulaştırma kararı alındı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 02:23
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 02:23
Afetzedeler İçin Acil Barınma Alanları Kamulaştırılıyor

Afetzedelerin Barınma İhtiyacı İçin Önemli Adım

Türkiye'de meydana gelen afetlerin ardından, hak sahibi afetzedelerin barınma sorununu çözmek amacıyla çeşitli önlemler alınıyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Adıyaman, Ardahan, Aydın, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Sinop ve Van gibi illerde yer alan bazı alanlar için acele kamulaştırma süreci başlatıldı.

Acele Kamulaştırma Kararı Detayları

Bu süreç, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yürütülecek. Kamulaştırma alanları arasında:

  • Adıyaman’ın Gerger ilçesi Yeşilyurt Mahallesi
  • Adıyaman’ın Kahta ilçesi Akıncılar beldesi
  • Ardahan’ın Posof ilçesi Savaşır köyü
  • Aydın’ın Karacasu ilçesi Dikmen Mahallesi
  • Erzurum’un Çat ilçesi Tuzluca Mahallesi
  • Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesi Alçiçek (Barış) Mahallesi
  • Kilis’in Musabeyli ilçesi Çınar köyü
  • Malatya’nın Arguvan ilçesi Dolaylı Mahallesi
  • Sinop’un Türkeli ilçesi Düzler köyü
  • Van’ın Tuşba ilçesi Kalecik Mahallesi

Bu alanlar, afetzedelerin barınma ihtiyaçlarının acilen karşılanması amacıyla kamulaştırılacak. Yerel yönetimler, bu süreçte destek vererek afetzedelerin hayat standartlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

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