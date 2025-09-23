Afgan Çocuk İniş Takımı Yuvasında Kabil'den Yeni Delhi'ye Uçtu

Afganistan'da 13 yaşında bir çocuk, yolcu uçağının iniş takımları yuvasına saklanarak başkent Kabil'den Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye kadar gitti.

Olayın ayrıntıları

Indian Express gazetesinin aktardığına göre, adı paylaşılmayan çocuk Kabil Havalimanı'na gizlice girip yolcuların arasına karıştı. Kam Air'e ait RQ-4401 sefer sayılı yolcu uçağının arka tekerlek yuvasına (iniş takımı yuvasına) fark edilmeden giren çocuk, uçağın iniş noktasına kadar burada saklandı.

Uçağın Yeni Delhi Uluslararası Havalimanı'na inişi sonrası, çocuğun pistte yalnız başına ortalıkta dolaştığı belirlendi ve yerel güvenlik görevlilerince gözaltına alındı.

Sorgu ve geri gönderme

Sorgusunda bu eylemi "meraktan" yaptığını söyleyen çocuk, aslında Kunduz kentinden olduğunu ve asıl hedefinin Tahran olduğunu; bindiği uçuşun Yeni Delhi'ye gittiğini bilmediğini anlattı.

Hindistan Merkezi Endüstriyel Güvenlik Gücü (CISF) tarafından yapılan açıklamaya göre, çocuk sorgusunun ardından geldiği uçakla Kabil'e geri gönderildi.