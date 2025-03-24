Afgan Mülteciler, Pakistan'da Sınır Dışılama İşlemlerinin Durdurulmasını İstiyor

Pakistan'da ABD'ye göç etmek amacıyla bekleyen Afgan mülteciler, sınır dışı işlemlerinin durdurulmasını talep ediyor. Dawn gazetesinin haberine göre, Afgan mülteciler, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e bir mektup göndererek, Pakistan hükümetinin Afgan Vatandaşlık Kartı (ACC) sahipleri de dahil tüm düzensiz göçmenleri 31 Mart'a kadar ülkeyi terk etmeye çağırmasının, Özel Göçmen Vizesi (SIV) süreçlerinin tamamlanmasını bekleyenleri olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Mektupta, sınır dışı işlemlerinin durdurulması ve bu kişilerin başka ülkelere gitmesi için çıkış izinlerinin kolaylaştırılması istendi.

BM verilerine göre, Pakistan'da yaklaşık 1 milyon 340 bin Afgan mülteci ve 468 bin 800 düzensiz Afgan göçmen bulunuyor. Ekim 2023 itibarıyla, 820 binden fazla Afgan, ülkesine geri dönmüş durumda.

Ağustos 2021'deki yönetim değişikliği sonrasında Afganistan ile Pakistan arasında güvenlik odaklı sorunlar yaşandığı bildiriliyor. Pakistan'ın düzensiz göçmenleri geri gönderme kararı, Afganistan yönetimine siyasi baskı oluşturmanın yanı sıra, ülke ekonomisindeki olumsuzluklardan da etkilenmiş durumda.

Afganistan'ın İslamabad Büyükelçiliği, 19 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, Pakistan'ın tüm Afgan mültecileri sınır dışı etme planını doğruladığını belirtmişti. Pakistan yönetimi, bu açıklamadan sonra 8 Mart'ta düzensiz göçmenleri 31 Mart'a kadar ülkeyi terk etmeye çağırdı.

İran ise geçtiğimiz 10 ayda 546 bin Afgan düzensiz göçmeni ülkesine gönderdiğini bildirdi. Ülkedeki Afgan mülteci sayısının 2 milyon 700 bin civarında olduğu tahmin ediliyor, toplam düzensiz göçmen sayısı ise 5 ila 7 milyon arasında değişiyor.