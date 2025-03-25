Afganistan, ABD'den Yabancı Varlıklarını Dondurmayı Sonlandırmasını İstedi

Afganistan geçici hükümeti, ABD'nin yabancı varlıkları üzerindeki dondurma işlemini sonlandırmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 14:40
Afganistan, ABD'den Yabancı Varlıklarını Dondurmayı Sonlandırmasını İstedi

Afganistan'dan ABD'ye Dondurma Çağrısı

Afganistan geçici hükümeti, ABD'ye ülkenin yabancı varlıkları üzerindeki dondurma işlemini sonlandırması konusunda çağrıda bulundu.

Kyodo News'un haberine göre, Afganistan yönetimi Ekonomi Bakan Yardımcısı Dr. Abdul Latif Nazari, Japon yetkililerle ikili ilişkileri görüşmek amacıyla Şubat ayında Tokyo'yu ziyaret ettikten sonra ajansa önemli açıklamalarda bulundu.

Nazari, açıklamasında, ABD'nin Afganistan'a ait yabancı varlıklar üzerinde uyguladığı ve "ekonomiye ayak bağı olan" dondurma işleminin sona erme zamanının geldiğini vurguladı. "Büyük güçlerle dostane ilişkiler" kurma arzusunu ifade eden Nazari, Afganistan'ın altyapı ve sanayisinin geliştirilmesi için Japonya ile ilişkilerini güçlendirmek istediklerini belirtti.

Japonya'nın desteğinin, Afgan halkının yaşam standartlarını iyileştirebileceğine dikkat çeken Nazari, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemine işaret etti.

ABD, Afganistan geçici hükümetine yönelik yaptırımlar çerçevesinde Afgan merkez bankasının 7 milyar dolar değerindeki döviz rezervlerini dondurmuştu. Bu bağlamda, Afganistan yönetimi Ekonomi Bakan Yardımcısı Dr. Abdul Latif Nazari öncülüğündeki üst düzey Afgan heyeti, Japon yetkililerle ikili ilişkileri görüşmek üzere 18 Şubat'ta Tokyo'ya gitmişti.

Bu ziyaret, Afganistan'da 15 Ağustos 2021'de meydana gelen yönetim değişikliği sonrasında, Afgan yetkililerin Japonya'yı ilk kez ziyaret etmesi açısından dikkat çekicidir.

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