Afganistan, ABD ile Mahkum Takasına Hazır Olduğunu Duyurdu

Afganistan, ABD ile mahkum takasına hazır olduklarını ifade etti; ancak somut adımların henüz atılmadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 18:44
Afganistan, ABD ile Mahkum Takasına Hazır Olduğunu Duyurdu

Afganistan, Mahkum Takası için ABD ile Görüşmelere Devam Ediyor

Afganistan yönetimi, ABD ile mahkum takasına hazır olduklarını duyurdu. Ancak, ABD yönetiminin henüz somut adımlar atmadığı kaydedildi. Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, bu konuda Amu TV'ye açıklamalarda bulundu.

Olumlu Sonuçlar Bekleniyor

Mücahid, olası mahkum takasına dair görüşmelerin devam ettiğini, fakat henüz olumlu bir sonucun elde edilmediğini vurguladı. Afganistan yönetimi, mahkum takasına hazır olduklarını belirtirken, ABD'nin henüz harekete geçmediğini ifade etti. Mücahid, "Afganistan'da tutuklu olan Amerikalıların karşılığında, Guantanamo'da bulunan Afgan mahkumların salıverilmesini önerdik; ancak ABD bu konuda herhangi bir adım atmadı," dedi.

Görüşmeler 6 Aydır Devam Ediyor

Afganistan'da 2022'den bu yana tutuklu bulunan George Glezmann, Ryan Corbett ve Mahmud Şah Habibi'nin salıverilmesi için yaklaşık 6 aydır taraflar arasında görüşmeler yürütülüyor. Daha önce çeşitli medya kuruluşlarında, Guantanamo hapishanesinde tutulan Muhammed Rahim al-Afgani karşılığında, Afganistan'daki cezaevlerinde tutulan ABD vatandaşlarının salıverilmesi konusunda iki ülke arasında görüşmelerin sürdüğü bildirilmişti.

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