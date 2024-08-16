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Afganistan Başbakanı Ahund'dan BAE Ziyareti

Başbakan Ahund, ilk yurt dışı ziyaretinde BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 22:52
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 22:52
Afganistan Başbakanı Ahund'dan BAE Ziyareti

Afganistan Başbakanı Ahund, ilk yurt dışı ziyaretinde BAE'yi tercih etti

Afganistan geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund, yurt dışındaki ilk seyahatini Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gerçekleştirdi. Bu ziyaret esnasında, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir görüşme yaptı.

BAE'de geçmiş olsun ziyareti

Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Başbakan Ahund'un sağlık sorunları dolayısıyla Abu Dabi'ye gittiğini belirtti. Mücahid, Al Nahyan'ın Ahund'a geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu ifade etti.

İlişkilerin geliştirilmesi vurgusu

Mügahid'e göre, Al Nahyan, Afganistan’ı “kardeş ülke” olarak tanımlayarak, Afganistan'ın yeniden inşası için destek vereceğini dile getirdi. Başbakan Ahund'un ise, Al Nahyan'a teşekkür ederek, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladığını söyledi.

Görüşmeye katılan isimler

Ayrıca, Mücahid’in paylaştığı fotoğrafta, Afganistan geçici hükümetinin İçişleri Bakan Vekili ve Hakkani Grubu'nun lideri Siraceddin Hakkani'nin kardeşi Enes Hakkani'nin de Ahund'a eşlik ettiği gözlemlendi.

Sağlık sorunları ve görev değişikliği

Hatırlatmak gerekirse, Hasan Ahund, Mayıs 2023'te sağlık sebepleri yüzünden iki ay süreyle görevine ara vermişti. Bu süreçte yerine yardımcısı Molla Abdul Kabir vekalet etmişti. Bu ziyaret, Ağustos 2021'deki yönetim değişikliği sonrası Ahund’un yaptığı ilk uluslararası seyahat olma özelliğini taşıyor.

Önceki ziyaretler

Benzer şekilde, Afganistan'ın geçici hükümeti İçişleri Bakan Vekili Siraceddin Hakkani de haziran ayında resmi olarak BAE'yi ziyaret etmişti.

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