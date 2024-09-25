Afganistan, BRICS Zirvesi'nde Yer Almak İstiyor

Afganistan Yönetiminden BRICS Zirvesi'ne Katılım Talebi

Afganistan yönetimi, 22-24 Ekim tarihleri arasında Rusya'nın Kazan şehrinde gerçekleştirilecek olan BRICS Zirvesi'ne katılma arzusunu dile getirdi. Bu talebi, ev sahibi ülke olan Rusya'ya ilettiklerini açıkladılar.

Ekonomik İlişkilerin Önemi

Afganistan Geçici Hükümeti Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat, konuyla ilgili bir video mesaj paylaşarak, toplantıya bir heyet göndermek istediklerini belirtti. Fıtrat, bu zirvenin ekonomik meselelerin ele alınacağı önemli bir platform olduğunu vurguladı.

Fıtrat, şu ifadeleri kullandı: "Afganistan kalkınmakta olan ülkeler arasında yer almaktadır ve ekonomisi gelişim göstermektedir. Bu ekonomik zirveye katılmak, Afganistan için büyük bir önem taşıyor. Afganistan, gelecek BRICS toplantısına katılma isteğini ev sahibi ülkeye iletmiştir."

İyi İlişkiler ve Zirveye Hazırlık

Hamdullah Fıtrat ayrıca, Afganistan'ın Rusya, Hindistan ve Çin ile güçlü ekonomik ilişkiler bulunduğunu da sözlerine ekledi.

BRICS Zirvesi kapsamında, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika gibi birçok ülkenin liderleri, 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da bir araya gelecek.