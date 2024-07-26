Afganistan, Çin'den Diplomatik Destek Talep Etti

Afganistan Yönetimi, Çin'den Destek Talep Ediyor

Afganistan yönetimi, uluslararası arenada destek almak amacıyla Çin hükümetine başvuruda bulundu. Afganistan Hükümet Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçici hükümetin Başbakan Yardımcısı Vekili Abdulselam Hanefi, Kabil’e gelen Li Kun ve Cao Şing ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Mes Aynek Madenindeki İşbirliği

Bu görüşmede, Li Kun, Afganistan'ın en büyük bakır maden sahası olan Mes Aynek'de Metallurgical Group Corporation (MCC) isimli Çinli şirketin çalışmalara başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kun, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi ve güçlü olduğunu belirterek, Afganistan'ın sosyoekonomik kalkınmasının önemine vurgu yaptı.

Çin ile İlişkilerin Güçlenmesi

Bölgede maden çıkarma faaliyetleri devam ederken, Abdulselam Hanefi, Çin'in stratejik bir ortak olarak destek sunmasının önemli olduğunu ifade etti. Hanefi, iki ülke ilişkilerinin güçlenmesine yönelik Vahan Koridoru'nun açılmasının pozitif etkilerine dikkat çekti.

Uluslararası Destek İhtiyacı

Hanefi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki daimi üye olan Çin'den, Afganistan’a uluslararası düzeyde destek olmasını talep etti. Hanefi, yolsuzluk ve uyuşturucuyla mücadelede kararlı olduklarının altını çizerken, Çin’in de bu meselelerde müttefik olmasını umduklarını belirtti.

Çin’in Afganistan İlişkileri ve Gelecek Planları

Çin, ABD'nin NATO güçlerinin çekilmesinin ardından Afganistan geçici hükümetiyle ilişkilerini geliştirmeye yönelik girişimlerde bulunuyor. Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde yürütülen altyapı projeleri, bunun yanı sıra Doğu-Batı ticaretini canlandırmayı hedefliyor. Çin, zengin maden kaynaklarının işletilmesi için Afganistan ile işbirliği yapma kararlılığında.

Son Gelişmeler

2023 başında, CAPEIC ve Afganistan yönetimi arasında önemli bir petrol çıkarma anlaşması imzalandı. Cao Şing, 13 Eylül 2023'te güven mektubunu başbakan Molla Muhammed Hasan Ahund’a sunarak görevine başladı, böylece uluslararası alanda tanınmayan hükümete ilk diplomatik temsilcilikten birini sağladı.

Çin, Afganistan'daki gelişmeler karşısında, bölgesel güvenliği yapılan girişimlerle korumak ve ekonomik çıkarlarını geliştirmek adına diplomatik ve kurumsal bağlarını güçlendirmeye devam etmektedir.